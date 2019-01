Tras el brote del virus en Epuyén, el Centro de Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Concepción le propuso a las autoridades de nuestro país, mediante una carta, un trabajo en conjunto para “llevar a cabo las etapas evaluación preclínica y clínicas de esta formulación vacunal, siguiendo a los estándares de la entidad reguladora Argentina”.

“La colaboración con el Instituto Carlos Malbrán podría acelerar notablemente la llegada al pueblo de esta vacuna”, indicaron desde la mencionada casa de estudios chilena.

ADEMÁS:

Hantavirus: síntomas, cómo se contagia y... ¿posible cura?

“La vacuna ha dado muy buenos resultados tanto en ratones como en hámster. Se está produciendo en una planta de producción de biológicos, bajo condiciones de buenas prácticas de manufactura”, contó Oliberto Sánchez Ramos, doctor en Ciencias Biológicas y profesor de la universidad.

No obstante, señaló: “El desarrollo de esta vacuna no solucionará la actual situación en la provincia del Chubut. La obtención de un registro sanitario para su uso podría requerir un tiempo superior a un año. Sin embargo, esta vacuna contribuirá a que situaciones similares no vuelvan a ocurrir. La transmisión del hantavirus de persona a persona es una realidad que podría ir en aumento generando complejas situaciones sanitarias, sociales y económicas, para las cuales no estamos actualmente preparados”.