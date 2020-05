Hay venta de "vacunas truchas" en todo el país

‘Llegan ofertas por Whatsapp, Instagram, Facebook o Twitter. En Mercado Libre, OLX y en todo tipo de sitios de venta por internet. Ofrecen vacunas contra el coronavirus, retrovirales y productos que aseguran mitigar o simplemente estar a salvo de la pandemia. Sin embargo no son más que peligrosas habladurías porque no solo no hay en ninguna parte del mundo una vacuna contra el coronavirus, según nos ratificó la Organización Mundial de la Salud sino que hay charlatanes como el falso médico detenido en Buenos Aires, Rubén Mühlberger, que prometía en un anuncio la leyenda ºcontamos con el antiviral para el COVID-19º y que no solo le roban el dinero a la gente sino que ponen en peligro la salud pública en este delicado momento que estamos atravesando’, dijo Javier Miglino, Director de Defendamos Buenos Aires.

Las denuncias se registran en todo el país. ‘Durante los últimos 60 días han habido denuncias en Formosa, Chaco, Neuquén, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. En todos los casos los estafadores ofrecían vacunas contra el coronavirus, pero obviamente los preparados iban desde agua a píldoras como el ibuprofeno y las aspirinas. Sin embargo otros no eran tan inocuos y podían producir verdaderas intoxicaciones que por el rápido accionar de la Policía y la Justicia, no llegaron a producirse’, dijo Miglino.

Pasó en toda América Latina. ‘Nos llegaron reclamos también desde Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia; es decir que la estafa de las vacunas truchas contra el coronavirus no solo existen en nuestro país pero el hecho de que haya habido más de 1.100 denuncias nos tiene que poner a todos sobre aviso; sobre todo tomando en cuenta la taxativa recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Todavía no hay en ningún lugar del mundo una vacuna contra el Covid 19 o coronavirus’, concluyó Miglino.

