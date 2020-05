“Mañana se va a llevar a cabo la declaración de nuestro defendido. Está calmo, muy sereno, por su procedencia. Nos habló de sus títulos, de los libros que ha escrito”, relató Mariano Cúneo Libarona frente a los micrófonos en la entrada de la Comisaría Comunal 6 (Caballito).

Tras esa frase, el letrado apuntó contra los medios que informan basándose en los informes policiales y no en los expedientes judiciales: “Están desinformando. (…) Hay que tener cautela y precisión en la información. Este señor, como lo indica la ley, se presume que es inocente. Esperemos que haga su descargo”.

“La matrícula de él, estaba en trámite de renovación. En el marco del coronavirus, es muy difícil que se puede avanzar”, explicó Libarona.

En tanto, ante la Justicia, Antonio Barrios, quien representa al acusado junto a Libarona, sostuvo que “no me puedo expedir sobre la cuestión de fondo porque todavía no vimos el expediente, estamos esperando eso”. Y agregó que la clínica “Klinik Mühlberger” no estaba funcionando por la cuarentena, y que tampoco había pacientes en el lugar.

Sin embargo, la detención, según confirmaron fuentes policiales y judiciales a NA, fue por prometer la cura contra el coronavirus, por violar la cuarentena y porque su clínica no estaba habilitada, por lo que quedó clausurada.

En ese sentido, Libarona aseguró que se están tergiversando las palabras de su defendido acerca de un tratamiento para el Covid-19. “Él no anunció ninguna vacuna. Hay que escuchar bien lo que dice. Él va a explicar perfectamente que quiso decir y cuál es el tratamiento que el recetaba. Estaba todo compuesto por sustancias totalmente autorizadas”, remarcó.

Por su parte, ante la prensa, Barrios contó que por lo poco que sabe de la causa, a su cliente le correspondería “una pena de dos a seis años, delitos excarcelables, lo cual no amerita tener detenido al doctor”.

“El doctor está totalmente sorprendido con esto. Estuve ayer reunido con él hasta última hora. La clínica no estaba funcionando, no había pacientes. De hecho cuando llegó la policía, él los invitó a pasar. Yo me tuve que retirar del establecimiento durante el allanamiento así que desconozco que encontraron”, indicó.

Según los letrados, supuestamente, Mühlberger va a ser trasladado mañana de la comisaría.

