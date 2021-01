Hoteles advierten riesgo de "quiebras abultadas"

Respecto de los hoteles, indicó que "están cerrados hace diez meses". "No tienen demanda y no la van a tener por lo menos hasta julio o agosto, siendo optimistas. El 2021 ya está perdido", enfatizó Amoroso. En ese sentido, aclaró: "No podemos saber cuántos no van a abrir más porque la hotelería está cerrada", aunque apuntó: "El último mes hubo 15 pedidos de baja a nuestra institución porque ya sabían que no iban a volver a abrir".

Advirtió que el segmento "está totalmente endeudado" y "la cadena de pagos está prácticamente quebrada".

"Sin un apoyo estatal de acá a mediados de año la gastronomía va a seguir comprometida. Si no hay apoyo, habrá quiebras", alertó. Para la hotelería, Amoroso pronosticó una situación similar: "Se darán quiebras muy abultadas porque no hay manera de sostenerlo. Hace diez meses que no hay demanda". El titular de la entidad sostuvo en declaraciones radiales que el sector fue "muy castigado por la pandemia" y argumentó: "Cerramos desde el primer día y la gastronomía volvió a abrir muy despacio y hoy estamos al 30 por ciento de la capacidad".

"En los barrios están trabajando un poco mejor y hay zonas que están muy caídas porque la demanda no existe más, como en San Telmo o Puerto Madero", puntualizó al hacer referencia a la ausencia de demanda por parte de las oficinas. En ese escenario, estimó que "los primeros tres meses" del 2021 serán "complicadísimos porque no hay más ATP".

"Si no tenemos gente en la calle, nuestro sector no funciona", insistió el empresario.