Entre los hallazgos de la encuesta realizada por el organismo estadístico está que más del 40% de los hogares del Gran Buenos Aires tuvo que endeudarse o usar sus ahorros para hacer frente a la crisis por la Pandemia. Allí se afirma que un 47% recurrió al uso de ahorros o venta de pertenencias para enfrentar las dificultades económicas de la pandemia, independientemente de haber implementado o no otras estrategias complementarias.

Embed #DatoINDEC

Impacto #COVID19: 44,7% de los hogares consultados en el GBA usó ahorros o vendió pertenencias para enfrentar las dificultades económicas de la pandemia https://t.co/eS3jsW8kO2 pic.twitter.com/pcDLbE07ZV — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 5, 2021

Además, el 41,5% recurrió directamente al endeudamiento. Un 70,6% dice haber recurrido a alguna estrategia alternativa para poder sobrellevar el momento de crisis.

Embed #DatoINDEC

Impacto #COVID19: 68,3% de los hogares consultados en el GBA con jefe/a asalariado/a no registrado/a recibió prestaciones implementadas a partir de la pandemia https://t.co/eS3jsW8kO2 pic.twitter.com/ZcP1ew0OiQ — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 5, 2021

La gran mayoría de los jefes y jefas consultados no registró cambios con relación al mercado de trabajo: un 59,7% del total declaró que se mantuvo en el mismo empleo, mientras que el 27,7% que no tenía trabajo remunerado (no participaba del mercado de trabajo o no estaba ocupado), sigue sin tenerlo. En este último grupo, el porcentaje fue de 20,7% para los varones y 36,4% para las mujeres.

ADEMÁS:

Exigen presencialidad en el Colegio Nacional de Buenos Aires

La segunda encuesta del INDEC también analiza los cambios que se registraron en los hábitos de los hogares. Por caso, el 45,5% de quienes contestaron dejó o disminuyó la práctica de actividad física a partir de la pandemia, mientras que un 14,9% comenzó o intensificó dicha actividad.

Embed #DatoINDEC

Impacto #COVID19: 45,5% de los respondentes en el Gran Buenos Aires dejó o disminuyó la práctica de actividad física a partir de la pandemia y 14,9% comenzó a hacer o la intensificó https://t.co/eS3jsW8kO2 pic.twitter.com/N1ngEer4n1 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 5, 2021

Un 93% de los respondientes manifestó haber incorporado el uso de barbijo o tapabocas para salir de su casa y el lavado de manos con jabón con más frecuencia que antes. En tanto, un 33,5% mencionó tener más dificultades para dormir.

Con relación al ítem Educación y tecnología relevado por el INDEC, 97,7% de los hogares con niños y niñas que asisten a escuela primaria y el 95% de los adolescentes que asisten a una secundaria realizaron tareas escolares la semana anterior a la encuesta; un 76,9% de hogares con niños y niñas que asistían a nivel primario y cuentan con PC, notebook o tablet realizaron clases virtuales la semana anterior a ser encuestados; y solo el 37,1% de los hogares sin equipamiento participaron en clases virtuales.