Invasión OVNI en pandemia: qué hay detrás de los avistamientos de los últimos días

¿Estamos viviendo algo nuevo e inexplicable? ¿Los avistamientos presagian alguna revelaciòn para la Humanidad? ¿Cuàl es su origen?

"El mundo está viviendo un momento muy especial...y como advirtiera a mediados del siglo XIX el sabio suizo Carl G.Jung, las apariciones de OVNIS (entonces llamados “platos voladores”) aumentan exponencialmente en aquellos sitios donde le están ocurriendo situaciones fuera de lo común a los humanos", explica, con sencillez, Antonio Las Heras, doctor en Psicologìa Social, Junguiana y Parapsicologìa, y experto en el fenòmeno OVNI (su màs reciente libro publicado es "OVNIS, los documentos secretos de los astronautas").

Siguiendo este razonamiento, el investigador aclara que "màs allà de confusiones con fenònemos meteorològicos, hechos astronòmicos u objetos creados por el hombre", los OVNIS, ademàs de ser vehìculos extraterrestres dirigidos (VED), bien podrìan ser formas energèticas creadas por el psiquismo profundo humano a travès del factor parapsicològico que anida en todos nosotros".

LOS SATELITES DE ELON MUSK

Por otra parte, Las Heras señala que el aislamiento social tambièn produjo que el ser humano tenga tiempo para mirar el cielo y ver toda clase de fenònemos naturales y nuevos ocupantes de la atmòsfera terrestre. En este sentido, indicò que "una de las observaciones que más ha llamado la atención y que, para mayor asombro, se repitió en diferentes días – aunque siempre al atardecer – fue la de los 45 ó 50 satélites de comunicaciones de la empresa que es propietario Elon Musk (el mediàtico dueño de empresas de alta tecnologìa como Tesla, fabricante de autos eléctricos de California -EE.UU.) . Como esos objetos se desplazan de una manera muy ordenada, semejan una cuadrilla de naves extraterrestres avanzando, en silencio, en las altitudes".

CARRERA ESPACIAL Y EMPRESAS PRIVADAS

Precisamente en Estados Unidos se produjo un hecho inèdito; el reconocimiento oficial del fenònemo OVNI, tras decàdas de negaciòn. "Es extraño lo que ha sucedido con esto -explica-. En primer término, a mediados de 2019, la Marina de Estados Unidos admite tener unas filmaciones obtenidas desde aviones militares, donde se aprecia la presencia de objetos desconocidos violando el espacio aéreo de su país. Objetos de apariencia maciza, opacos, moviéndose en la atmósfera y haciendo giros a gran velocidad que ninguna máquina creada por ésta Humanidad podría concretar", recuerda. "Así, de la nada, de repente, de manera oficial, admitieron esto. Y, ahora, casi un año después, en medio de la pandemia, un vocero del Pentágono, sin que alguien lo haya solicitado previamente, confirma la veracidad de esas filmaciones y agrega algo muy llamativo: por un lado dice que son objetos reales, de origen desconocido; pero agrega que no hay evidencia de que sean agresivos. Pareciera un despropósito. Sobre todo viniendo de un organismo como el Pentágono. ¿Cómo puede afirmarse, por un lado, que se trata de algo real y desconocido y, por otro, que no hay evidencia de peligrosidad?".

Mientras muchos seguidores del fenònemo OVNI especularon con la posibilidad de que ese cambio de actitud de Estados Unidos implicase una especie de preparación de la opiniòn pùblica antes de comunicarle la existencia comprobada de vida extraterrestre, Las Heras fue escéptico; "No me parece que las potencias estén preparándose para un encuentro 'oficial' con entidades extraterrestres inteligentes -sostuvo- . Y ofreciò una explicaciòn basada en la lucha por el poder y el interès econòmico: "Lo que sì advierto es, que desde hace un par de años, ha regresado la carrera espacial. Ya no son sólo algunos países los participantes. Ahora se suman empresas privadas. A la vez, Estados Unidos confirmó que para 2021 o 2022 volverá a llevar astronautas a la Luna e, inclusive, poner una base permanente allí", sentenciò.

VISITAS ALIENIGENAS ANCESTRALES

Para Antonio Las Heras (y una nùmero creciente de investigadores del mundo), "a lo largo de la historia de la Humanidad, hemos estado siendo visitados por diferentes civilizaciones alienígenas. En tiempos remotos, estos viajeros del Cosmos fueron tomados como dioses o divinidades que entraron en relación con las culturas y fueron quienes les brindaron enseñanzas para mejorar su forma de vida. Desde hace tiempo, eso no ocurre. Hay visitas alienígenas pero sólo con la misión de investigarnos. Están haciendo lo mismo que en disciplinas humanísticas llamamos 'observación no participante'", explicò y concluyò: "coincido con quienes afirman que la especie humana misma es resultado de experiencias genéticas hechas por alienígenas a partir de los grandes primates terrestres. No hay otra manera de explicar cómo aparecemos los humanos en la Tierra ni las peculiares características que poseemos".