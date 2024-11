Irse de vacaciones en la Argentina sale más caro que en el resto de la región

Según un informe comparativo realizado por la consultora Miglino y Asociados, el costo promedio por persona por pasar una semana en Mar del Plata asciende a $ 1.700.000; a $ 1.500.000 si se trata de Villa Carlos Paz y a $ 2.200.000 si el destino es San Martín de los Andes. Son valores que con pasajes aéreos y pensión completa superan los de Valparaíso (Chile), Cancún (México), Florianópolis (Brasil) y Punta del Este (Uruguay).

El Informe de la consultora sobre Precios de productos y servicios en la Argentina estableció un patrón de consumo de siete días de vacaciones familiares (matrimonio y dos hijos menores) en un hotel 4 estrellas, con aéreos y pensión completa y lo comparó con otros destinos del mundo. "Con un dólar oficial en $1.000, quedó acreditado que tenemos las vacaciones familiares más caras de América", aseguró el relevamiento.

"A partir de un comparativo de precios en Argentina relevado en 140 agencias de turismo con una oferta de hoteles de 4 estrellas con pensión completa y aéreos a tres destinos muy elegidos: Mar del Plata, Villa Carlos Paz y San Martín de los Andes, determinamos que una familia tipo gasta 1.700.000, 1.500.000 y 2.200.000, respectivamente", señaló el informe.

vacacionesmascaras.jpg

Para Javier Miglino, director de la consultora, "los costos en Argentina se han disparado de tal manera que, al comparar con el mismo relevamiento de noviembre de 2023, encontramos que los valores medidos en dólares eran exactamente la mitad de hoy". Y luego agregó: "Haciendo un promedio entre los tres valores que cuesta una estadía de 7 días en Mar del Plata, Villa Carlos Paz y San Martín de los Andes, llegamos a un promedio de $1.500.000 para las vacaciones familiares. Bastante más de lo que cuesta en Chile, Brasil, Uruguay y México".

Por ejemplo, en Miami Beach (Estados Unidos) esa misma estadía cuesta US 1.780, en Punta del Este (Uruguay) US 1.400, en Cancún (México) US 1.300, en Florianópolis (Brasil) US 900 y en Valparaíso (Chile) US 700.

Para Miglino, la explicación a esta diferencia de precio entre los destinos turísticos nacionales y extranjeros reside -como en el caso de otros bienes y servicios- en el hecho de que "desde fabricantes e importadores a supermercados mayoristas y minoristas, han tomado un dólar de arranque de 3.000 pesos en enero de 2024 y jamás ajustaron el dólar a los valores reales".

"Por eso, seguimos teniendo los precios más caros del mundo, sean de helados, combos de hamburguesas, de un auto base cero kilómetro, de teléfonos celulares y notebooks, de arroz, papel higiénico y fideos o zapatillas y pañales", concluyó.