Jujuy: un joven pide que le donen un par de zapatillas para poder salir a trabajar

Se trata de Franco, quien pidió: "Hago un llamado solidario a alguien que tenga zapatillas que no use y si están cocidas no hay drama, yo las acepto, ya que tengo un solo par de zapatillas. Actualmente estudio y salgo a ‘chambear’ (trabajar). No me alcanza el dinero para comprarme un par de zapatillas".

"Yo voy a salir adelante"

En este sentido, el muchacho del norte argentino recalcó: "Voy a salir adelante".

Su caso se viralizó, los usuarios apoyaron su iniciativa y se ofrecieron a ayudarlo para conseguirle unas nuevas zapatillas talle 40-41, mientras que otros le preguntaron “qué tenía a cambio”.

Quienes deseen contactarse con Franco, comunicarse al 3884771910.

Una playa Argentina obtuvo la "bandera azul" por su compromiso con el ambiente

Por su compromiso ambiental, la playa fue premiada y toda una ciudad lo celebra. Es por el trabajo a conciencia de las personas a cargo de la misma y, por supuesto, por el de los bañistas que año a año la visitan.

Tiene nombre de un Estado de los Estados Unidos. Está ubicada en un punto estratégico de la ciudad en la que se encuentra con una vista envidiable de un puente colgante que conecta dos provincias.

Se trata de “La Florida” ubicada al norte de la ciudad de Rosario a la vera del Río Paraná y a escasos kilómetros del acceso al puente Rosario-Victoria que conecta las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. La distinción que logró eleva su popularidad y la posiciona en el primer lugar de las playas nacionales en hacerse de esta certificación; además, queda entre una de las primeras en Latinoamérica, con playas de México y Brasil.

¿Qué parámetros se tomaron para la elección?

El cumplimiento de estos cuatro puntos hizo que se alzara con el prestigioso galardón: educación ambiental, gestión ambiental, accesibilidad y seguridad. Cumple a la perfección con estos estándares de calidad y obtiene la bandera azul, signo de confianza, que está en más de 50 países, y en Argentina lo tienen 10 balnearios costeros marinos. La ciudad de danesa de Copenhague fue donde se hicieron las postulaciones y tras superar la exigencia de 33 requisitos luego de varios meses de trabajos rigurosos consiguió la distinción.

Rosario es una ciudad reconocida a nivel mundial por ser el lugar que vio nacer y crecer a Lionel Messi, de donde salieron músicos importantes del ámbito nacional como Charly García, humorista como “Pachu” Peña y Pablo Granados y Roberto Fontanarrosa por mencionar tan solo un puñado de los cientos de talentos en diversas ramas del arte, la cultura, el deporte, etc. pero, también es la Cuna Nacional de la Bandera. Y ahora, con este título la ciudad se suma como una más en el mundo en el rubro de playas de estándares internacionales. Es un sello de calidad que ahora tiene el balneario al cual se ingresa justo en la rotonda de la Avenida Eduardo Carrasco y la calle Escauriza.