La Ciudad celebró la restauración de la Floralis Genérica en Recoleta

El proceso integral de restauración duró casi dos años y se centró en los dos pétalos que habían sido dañados por el fuerte temporal de diciembre de 2023. Los trabajos incluyeron el análisis de daños, ensayos de materiales, tareas de reparación propias de la industria aeronáutica y automotriz, operaciones de traslado y de montaje. El lunes pasado el segundo de los pétalos llegó a la Ciudad desde la planta metalúrgica de Baradero, donde se realizó la restauración estructural.

"Un orgullo de los porteños" recuperado

"Celebramos la recuperación de uno de los íconos que más nos representa en todo el mundo, un orgullo de los porteños que dijimos que íbamos a recuperar y cumplimos", dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña.

La fiesta cerró con un show de Emmanuel Horvilleur y la iluminación de la escultura. Lo acompañó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

Hubo 15 stands de Ferias de la Ciudad que ofrecieron, entre otros productos, pan dulce, alfajores, tortas, café, licuados, tequeños, arepas, empanadas colombianas, paellas españolas, crepes, waffles y muffins veganos. Y cinco artistas plásticos realizaron obras en vivo coordinadas por el muralista Lean Frizzera. Implementaron un live painting con técnicas tradicionales y académicas de pintura.

El evento también contó con una sesión pictórica de Alla prima (del italiano "a la primera") inspirada en la Floralis. Se trata de una técnica de pintura espontánea en la que la obra se termina en una sola sesión, aplicando pintura húmeda sobre otras capas húmedas (húmedo sobre húmedo) hasta lograr la pieza final, capturando frescura, luz y espontaneidad, popular entre impresionistas y maestros como Diego Velázquez y Vincent Van Gogh.

“Después de tantos meses de trabajo dedicados a restaurar la escultura y un traslado que incluyó un recorrido por tierra y río, invitamos a los vecinos a redescubrir la Floralis en todo su esplendor”, explicó el ministro Ignacio Baistrocchi.

La restauración de la Floralis Genérica también contó con el apoyo de Naranja X, Axion y Samsung, en el marco del Régimen de Patrocinio del Gobierno de la Ciudad, de alianzas con el sector privado para proyectos estratégicos.

Con 20 metros de altura, la Floralis Genérica fue donada por su autor, el arquitecto argentino Eduardo Catalano. Está realizada en acero inoxidable y aluminio y pesa 18 toneladas. Se inauguró en 2002 y su nombre es un homenaje a todas las flores.