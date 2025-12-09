Juraron los nuevos legisladores de la Ciudad: cómo quedaron los bloques

La legisladora por el PRO Silvia Lospennato desplegó la propuesta de autoridades para el cuerpo que, luego ser aprobada por los diputados, quedó conformada con Matías López (Vamos por Más) como vicepresidente primero, Juan Pablo Modarelli como vicepresidente segundo (Fuerza por Buenos Aires) y Juan Pablo Arenaza (La Libertad Avanza) vicepresidente tercero.

Dentro del bloque peronista asumieron el ex diputado nacional Leandro Santoro; la vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA Claudia Negri; el secretario de la Juventud Universitaria Peronista, Federico Mochi; y la ex directora de espacios públicos de la Defensoría de la Ciudad, Bárbara Rossen. Además, ingresaron Mariana González; Noemí Geminiani; Pitu Salvatierra y Francisco Caporiccio.

En tanto, continuarán con su mandato hasta 2027 Matías Barroetaveña; María Bielli; Claudio Ferreño; Victoria Freire; Alejandro Grillo; Andrés La Blunda; Matías Lammens; Graciana Peñafort; Delfina Velázquez, Franco Vitali y Claudia Neira, que seguirá como presidenta del bloque.

La Libertad Avanza y el Pro

Por su parte, los legisladores libertarios que juraron en representación del Gobierno Nacional fueron la ex directora del Banco Nación Solana Pelayo; el ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nicolás Pakjoz; el ex subsecretario en Seguridad del Gobierno porteño Juan Pablo Arenaza y el ex director Relaciones Institucionales de la Secretaría de Presidencia Diego Vartabedian.

A esa lista también se sumaron los ingresos de Marina Kienast; Andrea Freguia; Lucía Montenegro; Leonardo Seifert; Rebeca Fleitas, Juan Fernández y, en reemplazo del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresará el empresario de servicios inmobiliarios Marcelo Ernst. Silvia Imas y Pilar Ramírez continuarán con sus respectivas bancas dos años más.

El PRO quedó significativamente reducido como representación pura del macrismo; Lospennato y el ex ministro de Desarrollo Económico porteño Hernán Lombardi juraron junto a Laura Alonso, Rocío Figueroa y Darío Nieto.

Por otra parte, los ex PRO Horacio Rodríguez Larreta y Guadalupe Tagliaferri, también asumieron, pero dentro del nuevo espacio larretista Volvamos Buenos Aires. Emmanuel Ferrario es otro legislador que integra este bloque y renueva su mandato.

La izquierda

En el bloque del Frente de Izquierda (FIT) asumió Vanina Biasi, en representación por la fracción del Partido Obrero, quien acompañará a su colega de banca Andrea D’atri, que continúa hasta el año 2027.

En su discurso, Biasi sostuvo que la agenda parlamentaria de su espacio “aborda, también, el problema clave del acceso a la vivienda de jóvenes y trabajadores”: “Nos comprometemos a enfrentar a los representantes de la especulación inmobiliaria”, agregó.

Dos años más de mandato

El bloque de la UCR/Evolución continúan Aldana Crucitta; Francisco Loupias; María Fernanda Mollard; Guillermo Suárez y Manuela Thourte, que continuarán hasta el año 2027; en las bancas de Vamos por Más seguirán Juan Facundo Del Gaiso; Patricia Inés Glize; Matías López; Ignacio Parera; Sergio Siciliano y Gimena Villafruela.__IP__

Confianza Pública, por su parte, mantiene las bancas de Sebastián Nagata y Graciela Ocaña, mientras que el Movimiento de Integración y Desarrollo permanecerá con Edgardo Alifraco y Sandra Rey.

Por su parte, el ex libertario Eugenio Casieles continuará con su monobloque y Pablo Donati, seguirá en representación de Republicanos Unidos.