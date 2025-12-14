El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por tormentas durante este domingo

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios en zonas urbanas, advirtió el organismo oficial.

La alerta amarilla por tormentas alcanza también a regiones de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Catamarca. En algunas zonas, el aviso sube a naranja.

A su vez, rige una alerta amarilla por viento en San Juan, Mendoza y Santa Cruz.

tormentasdomingo14dediciembre El mapa de alertas del SMN para este domingo 14 de diciembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo seguirá el clima en el AMBA

El lunes regresarán las buenas condiciones del clima con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y temperaturas de entre 17 y 27 grados.

Para el martes se mantendrá el buen tiempo, con cielo algo nublado, mientras que las marcas térmicas oscilará entre los 17 y 26 grados.