El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por tormentas durante este domingo

Las lluvias provocarán el descenso de las temperaturas y la máxima llegará a los 24 grados en el cierre del fin de semana. La alerta por tormentas con ocasional caída de granizo rige en otras provincias del país.
Después de varios días de calor intenso, el fin de semana concluirá con malas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para este domingo cielo nublado, temperaturas de entre 19 grados de mínima y 24 de máxima, y alerta amarilla por tormentas con ocasional caída de granizo.
“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios en zonas urbanas, advirtió el organismo oficial.
La alerta amarilla por tormentas alcanza también a regiones de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Catamarca. En algunas zonas, el aviso sube a naranja.
A su vez, rige una alerta amarilla por viento en San Juan, Mendoza y Santa Cruz.
El lunes regresarán las buenas condiciones del clima con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y temperaturas de entre 17 y 27 grados.
Para el martes se mantendrá el buen tiempo, con cielo algo nublado, mientras que las marcas térmicas oscilará entre los 17 y 26 grados.