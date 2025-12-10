La Ciudad recuperó una casa usurpada en Villa Real y un estacionamiento

En la casa de Virgilio 2938, el operativo número 525 de la actual gestión fue ordenado por Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 y lo llevaron adelante efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Espacio Público e Higiene Urbana, Emergencias, Bomberos y la Red de Atención.

El contrato original de alquiler del inmueble, ubicado a media cuadra de la avenida Francisco Beiró, había vencido durante la pandemia. Desde entonces, la ocupante no solo se resistía a abandonar la casa, además sumó a nuevos ocupantes.

En la Ciudad, se cumple la ley

Los operativos de recuperación de viviendas forman parte de las políticas de seguridad y orden público que impulsa la actual gestión. Ayer la Ciudad volvió a tomar posesión de un predio estatal en Ramón Falcón 4785, a la altura de la avenida Rivadavia al 9300, que el concesionario se negaba a devolver. Allí funcionaba una playa de estacionamiento que seguía cobrando pese a tener el permiso vencido desde octubre. Ahora será utilizado nuevamente como playa de remisión de Tránsito de la Ciudad, conforme a la Ley 6.036.

“No vamos a tolerar que ninguna propiedad de esta Ciudad vuelva a ser o permanezca usurpada. Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad y el orden”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Nosotros tomamos una decisión política clara: en la Ciudad, se cumple la ley ”.

Se recuperaron propiedades emblemáticas

En menos de dos años fueron recuperados, entre otros inmuebles, el edificio de 12 pisos conocido como el “Elefante Blanco” en Belgrano, que estuvo usurpado medio siglo; la Casa Blaquier, en el Casco Histórico; la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya; un sector del Mercado de Bonpland de Palermo y un predio de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan regenteado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

Además fueron devueltos a sus dueños ex hoteles en Constitución, San Telmo y Flores donde se vendían drogas o se ejercía la prostitución, al igual que inmuebles en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Balvanera, entre otros barrios, y el predio conocido como “La Lechería” en Villa del Parque.

Simultáneamente, el Gobierno porteño realizó 13 megaoperativos para desalojar a más de 18 mil manteros en zonas clave como Once, Flores (en la avenida Avellaneda y sus inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos.