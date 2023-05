La emotiva carta de la novia del joven asesinado a machetazos en México

En su publicación, la joven subió un carrusel de diez fotos en diversos momentos de su relación: “Hola Tarzán. Te voy a amar mil vidas más”, comenzó poniendo en la carta.

A pesar de que fue breve, remarcó el profundo sentimiento hacía Benjamín: "Gracias por tanto amor". Después de que se viralizara, cientos de usuarios no dudaron en comentarle para "darle luz y fuerza" en este triste momento.

Publicación en Instagram de la novia de Benjamín Gamond.

La publicación fue subida un día después de que se confirmó el fallecimiento del cordobés de 23 años producto del fatal machetazo que recibió en la cabeza por parte de Cruz Irving Martínez Flores, un mexicano que fue detenido por la Policía municipal momentos después del brutal ataque sin sentido.

Fue la propia familia de Benjamín que dio a conocer la noticia de su muerte después de ser trasladado a la ciudad para realizarle una operación de urgencia.

"Hola Tarzán. Te voy a amar mil vidas más", comenzó poniendo en la carta la joven.

“La familia Gamond informa, con inmenso dolor, la triste noticia de que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", expresaron.

Ante este trágico desenlace, la familia anunció que donarán los órganos del joven para salvar vidas en México, uno de los países con menor porcentaje de donación del mundo.

Carmela remarcó el profundo sentimiento hacía Benjamín: "Gracias por tanto amor".

Ayer también se dio a conocer un video donde se muestra la emotiva despedida de los médicos y enfermeros del hospital donde el joven fue atendido. Entre aplausos, una larga caravana despidió al joven, y fue Facundo, su hermano, quien subió el video: “Te despedimos como un héroe”.

Despedida de los médicos al joven que murió en México tras ser atacado a machetazos.

Apoyo de la Cancillería

Mediante un comunicado, la Cancillería detalló que la Embajada argentina en México, a cargo de Carlos Tomada, y el Consulado continúan asistiendo a la familia Gamond y a la de los otros dos jóvenes atacados en el mismo episodio, Macarena Elia González y Santiago Lastra.

Fuentes de Cancillería detallaron que, desde el mismo día del hecho, el Consulado asistió a las víctimas y mantuvo contacto con sus familiares, al tiempo que funcionarios de ese organismo se comunicaron con el Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, donde se confirmó que los tres argentinos estaban siendo atendidos a pesar de tener el seguro de viajero vencido por haber estado más de seis meses fuera de la Argentina.

Desde el Palacio San Martín consignaron que la gravedad de las heridas que tenía Gamond requerían otro tipo de atención médica, y a través de gestiones del Ministerio de Salud de la Argentina que encabeza Carla Vizzotti y el embajador Tomada, se contactó a un alto funcionario de la Secretaría de Salud de México, que indicó que el traslado sanitario se haría por helicóptero de la Marina Mexicana.

Sin embargo, el vuelo de ese día debió ser abortado por una fuerte tormenta en Ciudad de México y el traslado se efectivizó el domingo último al mediodía, cuando Benjamín fue finalmente llevado en un avión sanitario facilitado por la Secretaria de Marina de México al Hospital General de la ciudad capital.

En tanto, ayer, Tomada y la cónsul general, Gabriela Quinteros, visitaron a la familia del argentino que ya había arribado a ese país, añade la información oficial, que detalla que, por la tarde, se confirmó la muerte cerebral irreversible de Gamond, cuya familia manifestó su interés de donar los órganos, por lo cual los funcionarios argentinos se encuentran realizando las gestiones consulares a tal fin.

"La Cancillería argentina destaca y agradece a las autoridades mexicanas por la solidaridad y eficacia en el apoyo brindado frente a los lamentables hechos ocurridos", concluye la comunicación oficial.