La homofóbica respuesta del dueño de un departamento en Mar del Plata: "No alquilo a gays, chau"

Alexis y Luciano, dos amigos con la idea de viajar del 17 al 24 de diciembre a Mar del Plata empezaron a buscar un alojamiento para disfrutar de sus vacaciones.

En el hilo explicaron la violenta situación con un propietario puntual.

https://twitter.com/Alexis_Bianchi4/status/1334295994171871237 No me alquilaron un depto por ser trolo, ustedes bien?? pic.twitter.com/iq8jrAXLO0 — Alexis (@Alexis_Bianchi4) December 3, 2020

"El señor alquila dos departamentos y al lado tiene su casa. Me da mucha mucha paja que sigan pasando estas cosas, tengo una sensación de odio y tristeza”, explica Alexis en Twitter.

“Tomé la decisión de NO hacer la denuncia. Esta vez no. No por el señor, sino por los hijxs, viven de esto. Entiendo el asco y odio que genera, pero el escrache no siempre es la mejor solución. No odiemos, respondamos con la tolerancia que a ellos le falta” manifestó el joven platense.

También contó que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se puso en contacto con él.