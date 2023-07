La Iglesia rechazó bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años

Oscar Ojea, el presidente de la CEA y Obispo de San Isidro, lamentó la incapacidad por "lograr la paz social" y advirtió que "la tentación de la violencia, como lo hemos visto en el último tiempo, se va adueñando de nuestro corazón y de nuestras palabras".

"Es muy claro que la violencia comienza en el corazón de los seres humanos, se refleja en las palabras y luego pasa a la acción", agregó Ojea.

El Obispo admitió que hoy "los delitos por consumo de droga a mano armada hace que nuestras cárceles estén pobladas por jóvenes adolescentes".

"Esta violencia ciega, que muchas veces tiene que ver con el mismo consumo de drogas, requiere de una atención sumamente particular de todos y se ha dado porque hemos estado ausentes, porque nos ha faltado una presencia concreta en un medio y un ambiente social concreto", señaló.

"Esto no se arregla con bajar la edad de imputabilidad", aseguró Ojea, y agregó: "Esto no se arregla solo con ponerse en frente sino con un compromiso muy serio, poniendo de relieve y buscando las causas y trabajando de modo interdisciplinario para resolverlas. Esa es nuestra responsabilidad como dirigentes. Hay que tener un cuidado extremo por lo que nuestra palabra puede provocar ya que no puede estar dirigida a la búsqueda del aplauso fácil a aquellos que coinciden conmigo sino al auténtico servicio al bien común".

Sin título-1.jpg Fuertes palabras de la Iglesia.

Bajo el lema 40 años de democracia y 10 años de Francisco, comenzó este viernes en la ciudad de Mar del Plata una nueva edición de la Semana Social de la Iglesia, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas), en la cual se debatirán temas como democracia y ciudadanía plena; las deudas de la democracia en aspectos económicos, laborales, de justicia y educación; y la democracia que viene, entre otras cuestiones.

Participan del encuentro, que se extenderá hasta el domingo próximo, representantes de la Iglesia; los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Trabajo, Raquel Olmos; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; dirigentes políticos y gremiales, jueces federales; además de economistas, y otros funcionarios nacionales y provinciales.

La Semana de la Pastoral Social se desarrolla en el hotel Intersur 13 de Julio, de la regional marplatense del Sindicato de Luz y Fuerza, con entrada libre y gratuita.

Los interesados en participar se podrán inscribir en el sitio www.semanasocial.org.ar, como también en el correo electrónico 2023semanasocial@gmail.com

Participarán de las diversas actividades y debates el diputado nacional Leopoldo Moreau y el exministro del Interior Federico Storani; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el titular de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, Humberto Podetti; monseñor Jorge Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján; el exdiputado Federico Pinedo; el senador bonaerense Joaquín de la Torre; y los jueces federales Zunilda Niremperger y Roberto Falcone.

Asistirán, entre otros, Soledad Acuña, ministra de Educación porteña; Alberto Sileoni, director General de Cultura y Educación bonaerense; los exministros de Producción Dante Sica, y de Educación Nicolás Trotta; Juan Carlos Mena, rector de la Universidad Fasta; Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP; la directora del Instituto de la Vivienda de la CABA, Fernanda Reyes; los obispos de Concepción de Tucumán, Juan José Díaz, de La Rioja, Dante Braida, y Enrique Martínez Ossola, obispo auxiliar de Santiago del Estero.