Decenas de familias de Tablada que viven en el sector próximo a la avenida Monseñor Rodolfo Bufano y la rotonda de la avenida Crovara estaban celebrando la llegada de la Navidad, completando el brindis y comiendo Pan Dulce y otros productos tradicionales, cuando apenas 20 minutos después de la medianoche se cortó el suministro energético, que regresó alrededor de la 1.

Quienes no extendieron el descanso, se encontraron a media mañana con una desagradable sorpresa: a las 9.30 volvió a cortarse la luz. Pero no volvió al poco tiempo como apenas 9 horas antes, sino recién cerca de las 15.30, provocando la inquietud de los usuarios.

Una vecina contó que "opté por enviar un mensaje a través de la cuenta en Facebook de Edenor y me pidieron el número de cliente por privado, que suministré, pero como no me respondieron me volví a quejar nuevamente por Facebook y me pidieron el número de celular, y transcurrida una hora, tampoco me respondieron".

Agregó que "luego me informaron que ‘en tu zona de residencia existe un desperfecto en las líneas que provocó un corte general. Nuestros técnicos se encuentran trabajando para restablecer el suministro a la mayor brevedad posible’, una respuesta genérica".