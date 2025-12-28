Tragedia en la Ruta 3:  murió una pareja en un choque cerca de Las Flores

El siniestro se produjo entre los kilómetros 226 y 228 de la traza nacional, cuando la Renault Kangoo en la que se desplazaba la familia chocó de frente contra una Volkswagen Amarok conducida por una mujer extranjera, con domicilio en Olavarría y DNI argentino, según informaron fuentes policiales.

Como consecuencia del violento impacto, Diaduch y Sosa fallecieron en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

La hija de la pareja, de 13 años, sufrió heridas de diversa consideración, aunque se encuentra fuera de peligro. La conductora de la Amarok también fue derivada al mismo centro de salud y, de acuerdo con el parte médico, no corre riesgo de vida.

Las víctimas

Diaduch y Sosa eran personas muy queridas en Berisso, donde participaban activamente de la vida comunitaria. En particular, se destacaban por su compromiso con la colectividad ucraniana, país de origen de Diaduch. Ambos colaboraban de manera habitual en la organización de la tradicional Fiesta del Inmigrante y habían ocupado distintos cargos dentro de la Comisión Directiva de la Asociación Ucraniana Renacimiento, lo que los convirtió en referentes sociales y culturales de la ciudad.

Tras el accidente, trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cacharí y de Las Flores, efectivos de la Policía Vial, personal de Corredores Viales y equipos médicos, quienes asistieron a los heridos y realizaron las tareas necesarias para retirar los vehículos involucrados. Debido a la magnitud del choque, la circulación en la Ruta Nacional 3 permaneció completamente interrumpida durante varias horas y recién se normalizó cerca de las 11 de la mañana.

Las causas del choque frontal aún son materia de investigación. La Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores tomó intervención en el caso, que fue caratulado de manera provisoria como doble homicidio culposo. Peritajes accidentológicos y testimonios serán claves para determinar cómo se produjo el impacto y si existieron responsabilidades penales.

Mientras tanto, en Berisso, el dolor se hizo sentir con fuerza. Instituciones de la colectividad ucraniana y vecinos de la ciudad expresaron su pesar por la pérdida de una pareja muy comprometida con la vida comunitaria, cuya muerte dejó una profunda conmoción.