Los hechos se registraron en el jardín situado en la calle 75 y 22 de la capital bonaerense y la denuncia fue radicada por los familiares de una menor quien les relató haber sido atada en sus manos y pies por la maestra, por lo que se la investiga por “privación ilegítima de la libertad”, en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de la Fiscalía General del Departamento Judicial de La Plata.

El caso se conoció hoy, cuando se viralizó un audio de WhatsApp en el que una niña, alumna del establecimiento, le contaba a sus padres que la maestra los había atado junto a otros compañeros con “cinta que tenía en su escritorio” en los pies y manos y de esa manera ellos estaban “calladitos”.

En el audio, la nena relata que la docente los ataba cuando “se portaban mal” y que lo hacía, durante “un ratito”.

“Hasta que vino Sandra (otra docente) y la retó a ella, a nosotros no”, dijo la niña en el audio que se difundió en las redes.

Según una fuente judicial consultada por Télam, si bien hay una sola denuncia radicada por los padres de una de las menores, por el caso declararon ya siete personas más, todas vinculadas a alumnos de la institución.

Este mediodía estaba prevista la declaración de los directivos del colegio frente la fiscal Cecilia Corfield, a cargo de la causa.

ADEMÁS:

Morón: denuncian abuso sexual a nenes de 3 años en colegio privado religioso

"Se radicó sólo una denuncia pero están declarando siete padres, se la investiga por privación ilegitima de la libertad en menores, nenes de 4 años, pero aún no se la citó a la docente porque es muy reciente la denuncia”, dijo a Télam un vocero cercano a la investigación.

Por su lado, el representante legal del jardín, Juan Caminos, reconoció hoy que el martes pasado “un grupo de padres se presentan en la institución informando los hechos”, y manifestó que la docente con 22 años de antigüedad “niega la acusación”.

"De acuerdo a la dinámica del jardín, la organización de la sala y lo que cuentan los que trabajan ahí, en principio confiamos, creemos que no sucedió, aunque no podemos afirmar que lo que los nenes dicen no es verdad”, dijo hoy el abogado en declaraciones a radio Provincia.

Caminos indicó que junto a las autoridades, recibieron la presentación de los padres y se convocó a una reunión de padres con la docente para que haga su descargo, en la que ella negó las acusaciones. No obstante, indicó que el colegio está “a disposición de la justicia para que lo esclarezca”.

Los padres de los niños que asisten a la sala de la que es responsable la acusada, reclamaron que la docente sea apartada, lo que finalmente ocurrió por pedido de la Fiscalía.

El jardín de infantes se ubica en el barrio Altos de San Lorenzo, concurren un total de 172 niños y hay 3 salas por turno.