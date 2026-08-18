La Plata: EDELAP avanza en la normalización del suministro de luz tras el incencio de la central eléctrica

Después del incendio en una central eléctrica de Tolosa, quedejó al menos a 65 mil usuarios sin luz durante este lunes, la empresa EDELAP informó que trabaja para restablecer la totalidad del servicio en las próximas horas.

La empresa EDELAP, encargada del servicio de distribución y comercialización de electricidad en La Plata, trabaja para recuperar en las próximas horas la totalidad del suministro energético en la ciudad, tras el incendio que afectó la Estación Transformadora Tolosa, ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, hecho que ocurrió este lunes 18 de agosto, cerca de las 2.30 de la madrugada y que dejó cerca de 65 mil usuarios sin luz.