La Plata: EDELAP avanza en la normalización del suministro de luz tras el incencio de la central eléctrica

Después del incendio en una central eléctrica de Tolosa, quedejó al menos a 65 mil usuarios sin luz durante este lunes, la empresa EDELAP informó que trabaja para restablecer la totalidad del servicio en las próximas horas.
La empresa EDELAP, encargada del servicio de distribución y comercialización de electricidad en La Plata, trabaja para recuperar en las próximas horas la totalidad del suministro energético en la ciudad, tras el incendio que afectó la Estación Transformadora Tolosa, ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, hecho que ocurrió este lunes 18 de agosto, cerca de las 2.30 de la madrugada y que dejó cerca de 65 mil usuarios sin luz.
Durante la madrugada de hoy, ya la cantidad de usuarios sin servicio se redujo a 13.900, lo que representa el 3,5% del total de usuarios de EDELAP. Durante la noche, el operativo técnico logró conectar y poner en funcionamiento 7 grupos electrógenos con salida en baja tensión, cada uno de los cuales alimenta un transformador permitiendo restituir el servicio de forma progresiva en distintos puntos de la red.
En paralelo, continúan los trabajos sobre el resto de los equipos: 1 grupo electrógeno se encuentra en proceso de conexión a la red, 2 están en proceso de montaje y 3 más en proceso de descarga en el lugar de instalación.
La distribuidora informó que el operativo continuará durante las próximas horas, con el objetivo de incorporar de forma paulatina la totalidad de los grupos electrógenos y restituir el servicio a todos los usuarios afectados. La distribuidora continuará informando sobre la evolución de los trabajos y los avances en la normalización del servicio.
Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse con la empresa a través de sus canales oficiales: WhatsApp 221 616 0116, atención telefónica 0800 222 3335, y sus redes sociales en Facebook, Instagram y X.
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