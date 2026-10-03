Esos vínculos que nos lastiman: señales que nos ayudan a salir / Por Romina Atencio

Romina Atencio es coach y mentora de mujeres y parejas. Para cualquier consulta, comunicarse al correo electrónico [email protected]. Instagram: @diosalmica. YouTube: @rominaatenciocoaching.
Muchas veces normalizamos algunas situaciones de nuestros vínculos, porque simplemente no sabemos cómo darnos cuenta de que nos hacen mal. O porque es lo único que conocemos. Y conocemos lo que nos es familiar; normalizamos la forma de relacionarlos, por ejemplo, que tenían nuestros padres, abuelos, libros que leímos, películas que vimos. Entonces normalizamos esas formas de relacionarnos como válidas, sin darnos cuenta de qué muchas veces nos hacen daño.
Reconocer una relación tóxica a tiempo puede ayudarnos a salir de ella sin demasiado daño emocional. Otras veces, el daño emocional está hecho, pero nunca es tarde para salir de ahí y comenzar de nuevo.
En este artículo quiero hablarte de este tipo de relaciones y contarte cuáles son las señales de que una relación se está volviendo tóxica para que puedas moverte a tiempo. También quiero contarte el daño que puede producir en vos este tipo de relaciones. Porque muchas veces no asociamos las cosas que nos pasan (depresión, baja autoestima, etc, a una relación en particular). A muchas personas nos pasa que creemos que somos de determinada manera, pero cuando miramos con detalle nuestra vida, nos damos cuenta que nues-tros vínculos nos fueron moldeando y nos fueron transformando.
Las relaciones tóxicas son aquellas en las que una o ambas personas involucradas contribuyen a un ambiente de discordia, manipulación, abuso emocional, falta de respeto y desconfianza. Estas relaciones pueden ocurrir en diferentes tipos de vínculos, ya sea de pareja, familiares (padres, hijos, hermanos), amistosos o profesionales (jefes o compañeros). En este artículo, en particular, quiero que profundicemos en las relaciones de pareja. Porque suelen ser estas las más difíciles de abandonar.
¿Qué consecuencias o daños nos trae no salirnos o no darnos cuenta de que estamos en una relación tóxica? Las relaciones tóxicas pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de una persona:
-Baja autoestima: la crítica constante y el desprecio pueden llevar a que la persona se sienta indeseable o inferior. Con el tiempo nos vamos creyendo las críticas y las hacemos propias. Esta crítica constante, muchas veces, cuando viene de la pareja, no viene en forma de crítica directa. Por eso es tan difícil distinguirla. A veces, viene en forma de frases como: “Te lo digo para ayudarte a que mejores”.
-Ansiedad y depresión: el estrés provocado por la tensión constante puede desencadenar trastornos de ansiedad y depresión al subir los niveles de cortisol. Los niveles de cortisol muchas veces se activan cuando nos sentimos en alerta todo el tiempo. La ansiedad que podemos llegar a sentir, ante nuestra pareja, puede transformarse incluso en futuras depresiones.
-Aislamiento social: muchas veces, las relaciones tóxicas dificultan la interacción con amigos y familiares, llevando al aislamiento. Esto hace que nos cueste más pedir ayuda luego. El aislamiento social se empieza a producir como un enemigo silencioso. Al principio, simplemente sentimos pocas ganas de salir. Comenzamos a pensar que nuestros amigos no son los indicados, que no son los correctos, o que nuestra familia no hace las cosas bien, o que son ellos los tóxicos y no nuestra pareja. Comenzamos a creer cosas que antes no creíamos sobre las personas cercanas a nosotros. Y ahí está la clave: si tu percepción cambió con respecto al pasado, deberías prestar atención.
-Confusión emocional: la manipulación puede crear confusión sobre lo que es real y lo que no, dificultando la toma de decisiones. Dudamos de nuestras propias emociones. Estamos “locas”. Esta confusión emocional que se produce muchas veces es producto del famoso: “gasLighting”. Esta expresión hace referencia a determinadas actitudes en las que te hacen creer que situaciones que vos recordarás per-fectamente, no existieron para nada.
-Estrés crónico: la tensión emocional diaria puede resultar en una serie de problemas físicos, como dolores de cabeza, fatiga y problemas digestivos.
¿Cómo me doy cuenta que estoy en una relación tóxica? Acá te dejo señales que deberías mirar:
1.- Falta de comunicación: la comunicación se basa en la crítica, el desprecio o la evasión. No se comunican, o se comunican para pelear. No hay palabras de aliento, sino todo lo contrario.
2.- Control y dominación: uno de los miembros intenta controlar las decisiones, emociones y acciones del otro. Puede ser a través de la dominación económica.
Romina Atencio
3.- Manipulación emocional: se utilizan tácticas como la culpa o la victimización. Si te hace sentir culpable por cada cosa que haces. O se hace la víctima: vos tenés la culpa de todo lo que le pasa.
4.- Desprecio y críticas: hay una constante descalificación, menosprecio o insultos.
5.- Invasión de la privacidad: uno de los miembros puede violar la privacidad del otro, ya sea a través de celos excesivos o monitoreo constante. Sentís que te tenés que esconder para hacer lo que querés.
6.- Desigualdad: hay una estructura de poder desigual donde uno siempre toma más de lo que aporta. Muchas veces esto se da por el status o la economía, pero puede darse por el trabajo.
Ahora vamos a lo más importante: ¿Cómo salir de una relación tóxica?
El primer paso es reconocerlo. Identificar que estás en una relación tóxica es el primer paso crucial. Darte cuenta. Estar segura/o.
Luego es importante tratar de establecer límites: definir qué comportamientos son inaceptables y comunicarlos. Llegar a acuerdos donde los dos se sientan cómodos.
Si ves que no hay mejoras, hablar con amigos, familiares o profesionales que puedan ofrecer guía y apoyo emocional, es importante. Contar lo que te está pasando, pedir consejos.
Por último, tomar la decisión de dejar la relación. Si decides dejar la relación, crea un plan seguro y práctico. No siempre es fácil hacerlo. Muchas veces queremos pero no po-demos. No podemos por miedo.
Es importante que mientras estes transitando una situación difícil, dediques tiempo a tu bienestar emocional y físico, buscando actividades que te fortalezcan.
Las relaciones deben ser una fuente de apoyo y crecimiento mutuo. Es importante reconocer cuándo una relación se ha vuelto tóxica y actuar en consecuencia para cuidar de uno mismo y del otro también, porque nadie gana.
Si te sentiste reconocida en una relación tóxica o tenés dudas sobre esto, no dudes en contactarte para que busquemos juntas una solución! Podes contactarme por WhatsApp al 11 6016-5378 o en mi Instagram @diosaalmica.
Te espero! Romi
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