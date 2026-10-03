Esos vínculos que nos lastiman: señales que nos ayudan a salir / Por Romina Atencio

¿Qué consecuencias o daños nos trae no salirnos o no darnos cuenta de que estamos en una relación tóxica? Las relaciones tóxicas pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de una persona:

-Baja autoestima: la crítica constante y el desprecio pueden llevar a que la persona se sienta indeseable o inferior. Con el tiempo nos vamos creyendo las críticas y las hacemos propias. Esta crítica constante, muchas veces, cuando viene de la pareja, no viene en forma de crítica directa. Por eso es tan difícil distinguirla. A veces, viene en forma de frases como: “Te lo digo para ayudarte a que mejores”.

Las relaciones tóxicas, advierte la autora, pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de una persona.

-Ansiedad y depresión: el estrés provocado por la tensión constante puede desencadenar trastornos de ansiedad y depresión al subir los niveles de cortisol. Los niveles de cortisol muchas veces se activan cuando nos sentimos en alerta todo el tiempo. La ansiedad que podemos llegar a sentir, ante nuestra pareja, puede transformarse incluso en futuras depresiones.

-Aislamiento social: muchas veces, las relaciones tóxicas dificultan la interacción con amigos y familiares, llevando al aislamiento. Esto hace que nos cueste más pedir ayuda luego. El aislamiento social se empieza a producir como un enemigo silencioso. Al principio, simplemente sentimos pocas ganas de salir. Comenzamos a pensar que nuestros amigos no son los indicados, que no son los correctos, o que nuestra familia no hace las cosas bien, o que son ellos los tóxicos y no nuestra pareja. Comenzamos a creer cosas que antes no creíamos sobre las personas cercanas a nosotros. Y ahí está la clave: si tu percepción cambió con respecto al pasado, deberías prestar atención.

-Confusión emocional: la manipulación puede crear confusión sobre lo que es real y lo que no, dificultando la toma de decisiones. Dudamos de nuestras propias emociones. Estamos “locas”. Esta confusión emocional que se produce muchas veces es producto del famoso: “gasLighting”. Esta expresión hace referencia a determinadas actitudes en las que te hacen creer que situaciones que vos recordarás per-fectamente, no existieron para nada.

-Estrés crónico: la tensión emocional diaria puede resultar en una serie de problemas físicos, como dolores de cabeza, fatiga y problemas digestivos.

¿Cómo me doy cuenta que estoy en una relación tóxica? Acá te dejo señales que deberías mirar:

1.- Falta de comunicación: la comunicación se basa en la crítica, el desprecio o la evasión. No se comunican, o se comunican para pelear. No hay palabras de aliento, sino todo lo contrario.

2.- Control y dominación: uno de los miembros intenta controlar las decisiones, emociones y acciones del otro. Puede ser a través de la dominación económica.

Romina Atencio

3.- Manipulación emocional: se utilizan tácticas como la culpa o la victimización. Si te hace sentir culpable por cada cosa que haces. O se hace la víctima: vos tenés la culpa de todo lo que le pasa.

4.- Desprecio y críticas: hay una constante descalificación, menosprecio o insultos.

5.- Invasión de la privacidad: uno de los miembros puede violar la privacidad del otro, ya sea a través de celos excesivos o monitoreo constante. Sentís que te tenés que esconder para hacer lo que querés.

6.- Desigualdad: hay una estructura de poder desigual donde uno siempre toma más de lo que aporta. Muchas veces esto se da por el status o la economía, pero puede darse por el trabajo.

Ahora vamos a lo más importante: ¿Cómo salir de una relación tóxica?

El primer paso es reconocerlo. Identificar que estás en una relación tóxica es el primer paso crucial. Darte cuenta. Estar segura/o.

Luego es importante tratar de establecer límites: definir qué comportamientos son inaceptables y comunicarlos. Llegar a acuerdos donde los dos se sientan cómodos.

Si ves que no hay mejoras, hablar con amigos, familiares o profesionales que puedan ofrecer guía y apoyo emocional, es importante. Contar lo que te está pasando, pedir consejos.

Por último, tomar la decisión de dejar la relación. Si decides dejar la relación, crea un plan seguro y práctico. No siempre es fácil hacerlo. Muchas veces queremos pero no po-demos. No podemos por miedo.

Es importante que mientras estes transitando una situación difícil, dediques tiempo a tu bienestar emocional y físico, buscando actividades que te fortalezcan.

Las relaciones deben ser una fuente de apoyo y crecimiento mutuo. Es importante reconocer cuándo una relación se ha vuelto tóxica y actuar en consecuencia para cuidar de uno mismo y del otro también, porque nadie gana.

Si te sentiste reconocida en una relación tóxica o tenés dudas sobre esto, no dudes en contactarte para que busquemos juntas una solución! Podes contactarme por WhatsApp al 11 6016-5378 o en mi Instagram @diosaalmica.

Te espero! Romi