Fue luego de tener una reunión con el intendente Néstor Osvaldo Grindetti, quien reforzó la decisión de que puedan recibir esa ayuda, aunque no se definió el monto ni la fecha de cobro Se había pedido 5 mil pesos.

"Pedimos el bono al Ejecutivo y no tuvimos respuesta hasta el martes donde en una reunión con el intendente manifestó que nos iban a dar el bono, estaban viendo los números pero hay una decisión del Ejecutivo de darlo", expresó Paula, la hija del líder sindical Miguel David Pedelhez y agregó que resta definir la fecha y el monto.

En ese mismo encuentro, la dirigente sindical aclaró con el jefe comunal los cruces que hubo por denuncias de persecución a municipales y la dura respuesta del intendente, al respecto, indicó: "En base a su respuesta le pedí una audiencia, quería manifestarle lo que sucedió, lo que sienten mi compañeros y que el detonante fue la política; mis compañeros se sienten presionados en algunas secretarías y con algunos funcionarios, no hablé del intendente, hubo un proceso de estos cuatro años donde los compañeros tenían miedo de hablar con nosotros por temor a que no les renueven el contrato. Todo eso pude manifestarle, hablamos cordialmente. Me dijo que nunca estuvo en él perseguir a ningún trabajador y que lo iba a hablar con sus funcionarios".

Del hecho, se desprendió que hubo voluntad oficial y aclaraciones de los dos lados, en un tiempo político bastante caliente en el distrito.