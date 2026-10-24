Le cargaron nafta en vez de gasoil y el auto quedó inutilizado: el fallo de la Justicia

Durante el proceso judicial, la estación de servicio negó su responsabilidad y cuestionó los montos reclamados por el propietario. No obstante, el juzgado evaluó el comprobante de pago, los testimonios de los involucrados y una pericia mecánica que permitió reconstruir lo ocurrido. El especialista explicó que cargar nafta en un motor diésel puede ocasionar daños importantes en el sistema de inyección, debido a que ese combustible no proporciona la lubricación necesaria para su correcto funcionamiento.

También detalló que una reparación integral puede requerir el vaciado del tanque, la limpieza de todo el circuito de combustible y el reemplazo de filtros. Según la gravedad de los daños, también puede ser necesario cambiar los inyectores y la bomba de combustible.

Por qué la Justicia condenó a la estación de servicio

En su resolución, el tribunal encuadró el caso dentro de una relación de consumo y sostuvo que la empresa tenía la obligación de garantizar un servicio seguro y adecuado. Además, aplicó el principio de carga dinámica de la prueba, según el cual debe aportar las pruebas quien se encuentra en mejores condiciones de hacerlo. En este caso, consideró que la estación de servicio debía explicar cómo se produjo el error y demostrar que los daños no habían sido consecuencia de la carga equivocada, algo que no consiguió acreditar.

La sentencia también tuvo en cuenta las dificultades que enfrentó el consumidor para obtener una respuesta después del incidente. El magistrado consideró que el perjuicio no se limitó a la avería mecánica, sino que incluyó los reclamos administrativos, las presentaciones ante organismos de defensa del consumidor y la necesidad de iniciar una demanda judicial.

Cuánto deberá pagar la empresa

Junto con el costo de reparación del vehículo, el fallo reconoció $210.000 por la imposibilidad de utilizarlo durante el período que demandaron los arreglos y fijó una indemnización de $1.800.000 por daño moral. A esos conceptos se sumó una multa civil de $1.500.000 en concepto de daño punitivo, destinada a sancionar la conducta de la empresa y desalentar prácticas que perjudiquen a los consumidores.

El juzgado justificó esta sanción adicional al señalar que la estación de servicio no brindó una solución efectiva después del episodio, rechazó su responsabilidad y ni siquiera asistió a la instancia de mediación obligatoria previa al juicio.

Finalmente, la resolución estableció que la condena deberá abonarse con los intereses acumulados desde octubre de 2022. Las costas del proceso también quedaron íntegramente a cargo de la empresa demandada.