El drama de una niñera argentina detenida en Estados Unidos desde hace casi un mes

Tras ser trasladada inicialmente a Filadelfia, Lick fue derivada a un centro de detención en Nuevo México, donde continúa alojada mientras espera que la Justicia resuelva un pedido de libertad bajo fianza.

Antes de su detención, la argentina vivía junto a su novio en Filadelfia y trabajaba como niñera para dos familias, al cuidado de tres niños menores de cinco años. Sus allegados remarcan que no posee antecedentes penales y destacan el fuerte vínculo que había construido con los chicos y sus padres.

Familiares y amigos iniciaron una campaña para reunir fondos y afrontar los costos de la defensa legal y una eventual fianza.

Con el objetivo de afrontar los gastos judiciales, familiares y amigos lanzaron una campaña en GoFundMe para reunir 24.000 dólares. Hasta el momento, la colecta ya superó los 16.700 dólares, dinero que será destinado a contratar abogados especializados en inmigración, cubrir una eventual fianza y afrontar los costos del proceso.

El caso tomó repercusión en medios estadounidenses y argentinos porque la joven fue detenida cuando viajaba para alentar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026, en medio del endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos.