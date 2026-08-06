El drama de una niñera argentina detenida en Estados Unidos desde hace casi un mes

Iliana Noelí Lick fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Filadelfia.
Iliana Noelí Lick, una argentina de 30 años que trabajaba como niñera en Estados Unidos, permanece detenida desde hace casi un mes tras ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Filadelfia. La joven viajaba para asistir a un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 cuando fue interceptada antes de abordar su vuelo.
El procedimiento ocurrió el 11 de julio, cuando Lick se disponía a viajar hacia Kansas City para presenciar el encuentro entre Argentina y Suiza. Según explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la detención se produjo porque permanecía en el país con su visa vencida, mientras avanzaba un trámite migratorio para regularizar su situación.
Su pareja, Steven Melchiorre, aseguró que la medida tomó por sorpresa a toda la familia. En declaraciones a CBS News, recordó que recibió una llamada desesperada de Iliana apenas fue arrestada. "Lloraba sin parar. Me dijo: 'ICE me arrestó. Estoy en el centro de detención de Filadelfia'", contó.
Melchiorre sostuvo que la joven había ingresado legalmente a Estados Unidos y que cumplía con todas las exigencias de su proceso migratorio. "Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió un delito y nunca dejó de cumplir con sus obligaciones", afirmó. Además, remarcó: "Resultó sorprendente que la arrestaran".
Tras ser trasladada inicialmente a Filadelfia, Lick fue derivada a un centro de detención en Nuevo México, donde continúa alojada mientras espera que la Justicia resuelva un pedido de libertad bajo fianza.
Antes de su detención, la argentina vivía junto a su novio en Filadelfia y trabajaba como niñera para dos familias, al cuidado de tres niños menores de cinco años. Sus allegados remarcan que no posee antecedentes penales y destacan el fuerte vínculo que había construido con los chicos y sus padres.
Con el objetivo de afrontar los gastos judiciales, familiares y amigos lanzaron una campaña en GoFundMe para reunir 24.000 dólares. Hasta el momento, la colecta ya superó los 16.700 dólares, dinero que será destinado a contratar abogados especializados en inmigración, cubrir una eventual fianza y afrontar los costos del proceso.
El caso tomó repercusión en medios estadounidenses y argentinos porque la joven fue detenida cuando viajaba para alentar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026, en medio del endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos.