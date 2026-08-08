Fijan una fianza de US$10.000 para la niñera argentina detenida por ICE en EE.UU.

La decisión judicial tampoco implica el cierre de su expediente migratorio. Según remarcó su pareja, el proceso continuará mientras Lick aguarda su resolución fuera del centro de detención. “Esto no significa que el caso migratorio de Iliana haya terminado, pero hoy logramos un avance muy importante”, sostuvo.

Una detención inesperada

Lick, de 30 años y oriunda de Buenos Aires, fue detenida el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia, cuando se disponía a viajar hacia Kansas City junto con un grupo de amigos para presenciar un partido de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

El arresto se produjo cuando se encontraba en la zona de seguridad del aeropuerto. Su pareja había mantenido contacto con ella poco antes de que abordara el vuelo. “¿Encontraste tu puerta de embarque? Te quiero. Que tengas un buen vuelo”, fue el último mensaje que le envió antes de que perdieran comunicación.

Al no recibir respuesta y advertir que Iliana nunca había subido al avión, Melchiorre comenzó a recibir llamados que le informaron que había sido interceptada por agentes de ICE.

De acuerdo con el relato publicado por el medio estadounidense WHYY, Lick había ingresado a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, que posteriormente pudo prorrogar. Además, había presentado documentación para obtener un permiso de trabajo.

Desde septiembre de 2024 residía en el sur de Filadelfia, en el barrio de Point Breeze, donde trabajaba como niñera para dos familias y cuidaba a tres chicos de entre uno y cuatro años.

Sus allegados sostienen que no tiene antecedentes penales y la describen como una persona tranquila, solidaria y con fuertes vínculos con la comunidad local.

El apoyo durante las semanas de detención

Los primeros días posteriores al arresto estuvieron marcados por la incertidumbre. La comunicación con Lick era prácticamente nula y sus familiares, amigos y allegados desconocían cuánto podía extenderse la detención.

Cuando finalmente pudieron establecer contacto, Melchiorre contó que la argentina estaba asustada y abrumada, pero que intentaba mantener la esperanza.

Ahora, tras la decisión judicial, el entorno de Lick recibió un alivio que aguardaba desde hacía semanas. Melchiorre destacó especialmente la fortaleza de su pareja y agradeció a todas las personas que acompañaron el caso.

“Iliana se mantuvo esperanzada durante todo este proceso, incluso en los momentos más difíciles”, escribió. También agradeció a quienes rezaron por ella, difundieron su historia, realizaron donaciones o simplemente permanecieron cerca de la familia durante la espera.

La concesión de la fianza abre ahora una nueva etapa: Lick podrá continuar su proceso migratorio en libertad una vez que se completen los trámites correspondientes, mientras su entorno espera que pueda regresar cuanto antes a su casa y reencontrarse con sus seres queridos.