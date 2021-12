Línea Roca: levantan el corte después de casi cuatro horas de protesta

Durante casi cuatro horas los trenes no llegaron ni salieron de la estación Constitución y a partir de las 15 comenzó la normalización de los servicios de la línea que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense.

Los manifestantes que realizaron el corte pertenecen a una compañía tercerizada de seguridad privada llamada MCM, que brindan sus servicios a la empresa ferroviaria.

El reclamo de los manifestantes era el mismo desde hace meses: que se concrete el pase a planta permanente de los empleados de esas compañías tercerizadas.

“Hace cinco meses, desde la última vez que cortamos las vías, venimos semana a semana esperando algo concreto, ellos nos dicen que trabajan y no dicen nada. Estas reuniones no nos llevan a ningún lado. En la última reunión que tuvimos nos dijeron ‘chicos, no tenemos nada para ustedes’”, afirmó durante el corte uno de los delegados gremiales.

Cabe destacar que los manifestantes ya habían realizado protestas similares en el transcurso del 2021, pese a que todavía se mantiene abierto el diálogo entre las autoridades de la empresa de seguridad, los representantes de los empleados y Trenes Argentinos, en su condición de contratista.

Trenes Argentinos informó que desde julio se realizan reuniones semanales entre las partes donde ya se acordaron mejoras salariales, edilicias y reincorporación del personal.

Así, la compañía ferroviaria presentó en la mañana de este jueves una denuncia en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del doctor Luis Armella.

La empresa estatal le había solicitado al juez que disponga la intervención de las fuerzas policiales para la identificación y desalojo de los manifestantes en el punto del conflicto.