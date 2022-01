Llevó a su hija al hospital por un raspón y murió a las 72 horas

La nena fue atendida primero en General Moldes y luego derivada a Río Cuarto. Falleció el 8 de enero y le realizarán la autopsia, tras la orden de un fiscal

Danae, de seis años, murió en el hospital y Hugo Olguín y Karen Baldobino, un matrimonio de la localidad General Moldes, no saben lo que pasó.

Todo comenzó el pasado 5 de enero cuando llevaron a Danae a la guardia del hospital local luego de que se raspara una rodilla mientras patinaba en rollers.

El cuadro de la nena se agravó y tres días después murió en un hospital de Río Cuarto por causas que todavía no están claras.

Las padres de la nena denunciaron ante la justicia a los médicos del Hospital Municipal Tomás Ponsone de Moldes por presunta mala praxis.

En diálogo con el diario El Puntal de Córdoba, Karen contó el doloroso periplo que atravesó su hija desde el momento del accidente hasta que finalmente perdió la vida.

Contó que la llevaron a la guardia porque presentaba un cuadro de fiebre y dolor en la rodilla.

La caída, mientras patinaba, había ocurrido dos días antes, pero los síntomas comenzaron a manifestarse un día después.

La madre primero resolvió darle ibuprofeno porque pensó que no era nada más que un raspón y una fiebre baja. Pero a la madrugada siguiente, le volvió a subir la temperatura a Danae y fue ahí que decidió llevarla al centro médico.

Llevó a su hija al hospital y murió a las 72 horas: la nena tenía 6 años.

Luego de una larga espera y los “gritos de su hija porque ya no aguantaba el dolor”, fue revisada por una pediatra que la medicó por el cuadro febril y le realizó un hisopado que resultó negativo en ese momento.

Mientras que por protocolo, a la mujer también le hicieron un test y dio positivo. La médica, según los padres de la nena, le indicó que volviera a su casa porque probablemente estaba incubando un virus y que se tomara el medicamento que le recetó.

“La nena seguía con dolor”, reveló Karen. Nuevamente se quejó de que demoraron en darle asistencia, aunque aclaró que tiempo después fue atendida por dos médicas en la guardia y una de ellas ordenó un análisis, en el que finalmente se observó que tenía una posible infección.

A partir del hallazgo, decidieron ordenar el traslado de la niña a un hospital de mayor complejidad. Fue así que la llevaron hasta el Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.

Fue en compañía de su abuela, porque Baldobino tenía coronavirus. “Me dijeron que la iban a trasladar a Río Cuarto, porque la iban a poder atender mejor que acá. Entonces me dijeron que me hisopara para poder acompañarla, pero como di positiva me tuve que aislar y fue con mi mamá”, contó Karen.

Sostuvo que durante la internación las cosas no mejoraron y según dijo, “ningún médico la llamó” para darle información.