En un mensaje de voz enviado la pasada tarde de domingo, Solomon, que ha pasado parte del confinamiento en una mansión de Bahamas, dijo que instaurarán la "norma del sábado", por la que los empleados podrán parar de trabajar entre las 21 horas del viernes y las 9 de la mañana del domingo.

"En este caso fue muy positivo que este grupo de analistas fueran a sus superiores", aseguró Solomon en referencia al detallado informe en el que un grupo de analistas del Departamento de Banca de Iinversión de Goldman Sachs denunció recientemente las condiciones "inhumanas" en las que trabajan.

"Tenemos que ayudar a la gente a encontrar el equilibrio en este mundo cada vez más conectado. En este mundo de trabajo en remoto, da la sensación que tenemos que estar conectados las 24 horas del día. Vamos a proveer apoyo y guía. No es fácil, pero estamos trabajando duro para que las condiciones mejoren", indicó Solomon en su mensaje, según una transcripción a la que tuvo acceso el diario The New York Post.

Una encuesta interna dada a conocer la semana pasada y de la que participaron unos trece agentes de nivel júnior de la entidad, indica que la media de horas que trabajan estos empleados es de 105 horas semanales y que suelen dormir solo 5 horas diarias.

Las conclusiones, que fueron divulgadas internamente, pero se filtraron en las redes sociales, denuncian jornadas de hasta 20 horas diarias y condiciones "inhumanas".

"No es adecuado para mí trabajar entre 110 y 120 horas a lo largo de una semana. Las matemáticas son simples: eso solo te deja cuatro horas para dormir, comer o darse una ducha. Eso va más allá del trabajo duro, eso es inhumano", señala uno de los analistas citado en el informe.