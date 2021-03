Macri: 4 modos de acceder gratis al libro "Primer tiempo"

Existen cuatro accesos gratis y legales al libro del ex presidente Macri, presentado el miércoles y que cuesta 1.690 pesos. La explicación en esta nota.

Si no se dispone de 1.690 pesospara comprar el libro "Primer Tiempo", del ex presidente Mauricio Macri, o no se los quiere gastar, existen cuatro caminos gratis y legales para poder leerlo, aunque se deberán esperar algunos días más para acceder al texto por Internet.