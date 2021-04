Matías Morla: El odio de Dalma y Gianinna hacia a mí es evidente".

El ex apoderado del mejor jugador de la historia, también se refirió a la mala relación Maradona y su hijo napolitano poco tiempo antes de que falleciera. "No se que pasó. Es el mismo Junior que me llamaba a mi para que le compre un Mercedes Benz o para que le compre una casa".

"¿Qué hacia Diego cuando Diego Junior le pedía un Mercedes o un departamento?", preguntó Jorge Rial. "(Diego padre) Era un crack", contó Morla, "Te sentaba y te decia 'Jorge, ¿vos qué querés? pedíselo a Morla. Y después me llamaba a mi y me decía 'decile que no'".