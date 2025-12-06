Murieron un camionero y un funcionario de Seguridad en accidentes en la ruta 3

El primer siniestro ocurrió por la mañana, a la altura del kilómetro 80, cuando un Volkswagen Gol Trend oficial del Ministerio de Seguridad bonaerense perdió el control tras el reventón de un neumático y embistió a una camioneta Jeep.

En el vehículo viajaban Franco Isaurralde, Estefanía Belén Sanbiase y Leonardo Gastronuovo, integrantes del área de Formación y Capacitación de la cartera provincial, que se dirigían hacia Las Flores.

Murió en el hospital

El impacto dejó gravemente herido a Gastronuovo, quien fue trasladado consciente al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner con fracturas expuestas, pero murió horas después por la magnitud de las lesiones.

Sanbiase permanece internada en el Hospital Marzetti con politraumatismos, mientras que Isaurralde sufrió heridas leves. La conductora del Jeep, Lorena del Carmen Carmody, de 47 años, también debió recibir asistencia médica. La UFI Nº 1 de Cañuelas investiga el hecho bajo la carátula de “lesiones culposas”.

El otro acdicente

Horas más tarde, en el kilómetro 183, un choque múltiple entre tres camiones volvió a teñir de luto la traza. Según las primeras pericias, un Mercedes Benz que circulaba en sentido ascendente habría invadido el carril contrario y chocó de frente contra el acoplado de un Volkswagen 17280. Detrás circulaba un tercer vehículo que no pudo evitar la colisión.

El conductor del Mercedes Benz, identificado como Ariel Fernández, murió en el acto. Los otros dos choferes, Oscar Alfredo Cesini, de La Plata, y Marcelo Ángel Flecha, de Tres Arroyos, resultaron ilesos.

Bomberos, Policía, personal vial y equipos médicos trabajaron en ambos episodios, que volvieron a poner en foco el deterioro y la peligrosidad de la Ruta 3.