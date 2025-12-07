El tiempo en el AMBA: afloja el calor y este domingo la máxima será de 27 grados

Para el lunes, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, se espera una jornada nublada, con temperaturas de entre 18 y 26 grados. Y el martes, en tanto, tendrá probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 21 y 25 grados.

Alerta por tormentas fuertes en 12 provincias

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo que abarca a 12 provincias. En algunas zonas, el aviso sube a naranja.

El fenómeno afectará a las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Tucumán y Salta. "El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos", indicó el organismo oficial.

Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

amarilladomingo7 El sistema de alertas del SMN para este domingo 7 de diciembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes