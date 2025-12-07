El tiempo en el AMBA: afloja el calor y este domingo la máxima será de 27 grados

Las temperaturas descenderán luego de la ola de calor. Además, el SMN emitió una alerta por tormentas fuertes en 12 provincias. Mirá cómo seguirá el clima durante los próximos días en el AMBA.
Después de la ola de calor registrada en los últimos días, este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con buenas condiciones climáticas y alivio en las temperaturas. El cielo estará mayormente nublado y las marcas térmicas rondarán entre los 18 grados de mínima y 27 de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el lunes, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, se espera una jornada nublada, con temperaturas de entre 18 y 26 grados. Y el martes, en tanto, tendrá probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 21 y 25 grados.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo que abarca a 12 provincias. En algunas zonas, el aviso sube a naranja.
El fenómeno afectará a las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Tucumán y Salta. "El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos", indicó el organismo oficial.
Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.