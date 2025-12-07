Inflación: se disparó el precio de la carne y en un mes subió el 5,9%

Según un informe de la consultora LCG, en el promedio móvil de las últimas cuatro semanas, los cortes de carne vacuna mostraron un aumento del 5,9%, lo que contribuyó con 1,84 puntos porcentuales a una inflación de alimentos que alcanzó el 3,7%, el nivel más alto desde mediados de abril.

La carne habría sido un factor determinante para que los números de la inflación hayan registrado incrementos. Los aumentos de la carne aceleraron la inflación de los alimentos.

Inflación: las subas en alimentos

Desde mediados de septiembre, los precios de los alimentos presentaron una aceleración, en un contexto dominado por el aumento del dólar y la incertidumbre económica rumbo a las elecciones legislativas nacionales. A pesar de que el oficialismo ganó los comicios del 26 de octubre y el dólar disminuyó su cotización, esto no se tradujo en una baja de la inflación de este sector, que sigue su tendencia alcista.

En la primera semana de diciembre (específicamente del 27 de noviembre al 4 de diciembre), el aumento promedio de los precios de los alimentos fue del 0,7%, destacándose los rubros de productos lácteos y huevos (+1,6%), frutas (+1,4%) y bebidas e infusiones para el hogar (+1%).

Aunque el sector de carnes ocupó el cuarto lugar con un incremento del 0,8%, su alta ponderación lo convirtió en el que más impactó en la inflación general de alimentos, con una contribución de 0,26 puntos porcentuales, representando más de un tercio del total.

Los incrementos más bajos al promedio general fueron del 0,5% para Azúcar, miel, dulces y cacao, y Productos de panificación, cereales y pastas; mientras que las comidas listas para llevar no mostraron variación. Asimismo, se registraron caídas de precios en condimentos y otros productos alimenticios (-0,5%), verduras (-0,7%) y aceites (-0,9%).

Según LCG, el rubro Frutas y Verduras fue el que más creció al cabo de la cuarta semana del mes de setiembre. En el acumulado de las últimas cuatro semanas, las verduras subieron el 3,9%.

En el acumulado de las últimas cuatro semanas, con una inflación de alimentos del 3,7%, el rubro de carnes lideró tanto los aumentos (5,9%) como su contribución al nivel general (1,84 puntos porcentuales). Y las verduras, con un incremento del 3,9%, también fueron uno de los rubros que superaron el promedio general, lo que evidencia la disparidad en las variaciones de los diferentes sectores.

Los otros ocho rubros que registraron aumentos por debajo del 3,7% fueron: bebidas e infusiones para el hogar (3,3%), frutas (3,1%), productos lácteos y huevos (2,9%), productos de panificación, cereales y pastas (2,7%), condimentos y otros productos alimenticios (2,2%), aceites (1,3%), comidas listas para llevar (1,7%) y azúcar, miel, dulces y cacao (0,1%).