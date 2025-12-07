Flores: se descompensaron 28 chicos en un evento de danza

El hecho se produjo en Avenida Rivadavia 8642, donde funciona el Teatro Gran Rivadavia. durante la “Megafinal” del Torneo Fed para escuelas de baile en la que, según sus publicaciones en redes, había 23 millones de pesos en premios.

Las victimas, de entre 13 y 15 años, sufrieron hipotensión y desmayos. La mayoría de los afectados eran bailarinas que participaban del espectáculo.

Al parecer, las localidades habían sido sobrevendidas por lo que Alberto Crescenti, titular del SAME, dio la orden de evacuar el lugar y el Gobierno de la Ciudad clausuró el teatro hasta investigar cómo se sucedieron los hechos.

Un grupo de jóvenes que tuvieron que desalojar el teatro protestó por la decisión exigiendo a los gritos que se les devolviera el dinero de las entradas al evento que finalmente no pudo concretarse.

Todo comenzó cerca de las 14.30 cuando varios jóvenes que participaban del evento en la avenida Rivadavia 8636 se fueron a atender con mareos y baja de presión a una ambulancia apostada en la vereda y que había sido contratada por los organizadores.

Debido a que la cantidad de afectados comenzó a incrementarse, se pidiò la asistencia del SAME que llegó al lugar inmediatamente.

“No tenía lógica. Había mucha cantidad de gente, más de la capacidad determinada. Di la orden a mi equipo de que evacúe. Se hizo rápido y pedimos apoyo de la Policía de la Ciudad ya que no queremos lamentar ningún tema mayor”, detalló el titular del SAME.