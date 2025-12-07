El Gobierno pone el foco en el Presupuesto 2026 para las sesiones extraordinarias

Durante dos años, Milei prorrogó el Presupuesto votado en el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, con una nueva composición del Parlamento más favorable al oficialismo, el Gobierno buscará lograr la aprobación de la ley de gastos y recursos que se aplicará el próximo año.

El oficialismo será la primer minoría en la Cámara de Diputados con 95 legisladores, con lo cual necesitará 34 diputados de los bloques dialoguistas para sancionar las leyes que requiere el Gobierno, mientras que en el Senado tendrá 20 representantes y necesitará 17 para aprobar los proyectos de la Casa Rosada.

Si bien en la convocatoria a sesiones extraordinarias que se publicará en el primer minuto del martes en el Boletín Oficial habrá un paquete de leyes, la prioridad será que en los 20 días que tendrá el Congreso hasta fin de diciembre es aprobar el Presupuesto 2026. La agenda de proyectos incluye también la reforma laboral, Inocencia Fiscal – Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, reforma del Código Penal y la ley de Glaciares.

El esquema diseñado por oficialismo establece que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defina el martes la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, para poder emitir dictamen sobre el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal entre el jueves y viernes.

Milei - Diputados Javier Milei celebró que La Libertad Avanza sea la primera minoría en la Cámara de Diputados.

El oficialismo mantendrá en esas comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal como presidente a Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, que militó en el PRO hasta noviembre y ahora se sumó a la La Libertad Avanza.

Presupuesto cuenta con 49 miembros y tendrá una conformación muy pareja entre la LLA y el peronismo, ya que tendrá 19 LLA, 18 UxP, 4 los aliados del PRO-UCR, 4 Unidos (Provincias Unidas, Encuentro Federal) y otros cuatro entre los bloques provinciales y la izquierda. Y en Legislación Penal le corresponden 12 a LLA, y otros 12 a UP, con lo cual habrá que hacer una negociación para ver como se incluyen a los bloques mas pequeños para que tengan alguna representación.

Cuándo se debatirá el Presupuesto 2026 en el recinto

Tras la emisión de los despachos, la idea es tratar el Presupuesto en una sesión que se tiene previsto celebrar el martes 16 de diciembre para poder enviarlo en forma inmediata al Senado, a fin para que se pueda convertir en ley como fecha tope el 30 de diciembre. Para lograr el objetivo están coordinando la estrategia parlamentaria Menem, la jefa del bloque Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, que encaró las negociaciones con una veintena de gobernadores.

En ese contexto, serán claves las negociaciones que deberá encarar en diputados la Libertad Avanza para votar las leyes del Gobierno, ya que necesitará al menos del respaldo de 34 legisladores dado que tiene 95 diputados. Por ese motivo, las primera conversaciones serán con sus aliados del interbloque UCR, PRO, MID y por Santa Cruz que tienen 22 diputados, y con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que pueden aportar otros 15 legisladores.

DNU: nueva embestida contra el gobierno de la oposición en Diputados. El período de sesiones extraordinarias empezará el próximo miércoles en el Congreso.

Si logra cerrar los acuerdos con estos bloques dialoguistas ya se asegura la sanción de esta ley, aunque es optimista que también puede tener el aval de la mayoría de Provincias Unidas, en especial de los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.

Sin embargo, el respaldo de varios gobernadores estará vinculado a la respuesta del Gobierno sobre las cajas previsionales, los avales para poder tomar deuda para obras de infraestructura, y los reclamos para que el Ejecutivo avance con las obras en las rutas nacionales.

*Con información de la agencia NA