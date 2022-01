El insólito episodio tuvo lugar el sábado por la noche en Godoy Cruz, Mendoza. A pesar de su osadía, no la atendieron.

Un insólito hecho ocurrió en la provincia de Mendoza: una mujer se quitó el vestido que llevaba puesto para entrar a una heladería para usarlo como tapaboca, debido a que no querían atenderla por no tener barbijo puesto. Aun así, no logró comprar en el local.