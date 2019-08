Luego de una jornada que incluyó una fuerte devaluación del peso, la compañía informó a quienes utilizan su servicio de inversión la mala noticia para sus bolsillos.

“El 12/08 tuviste rendimientos negativos por primera vez. Esperemos que en los próximos días la situación se normalice y sigas aumentando el valor de tu dinero”, expresó en un comunicado.

Los usuarios se vieron afectados por un rendimiento negativo del 0,9%. De esta manera, quienes poseen 10 mil pesos, sufrieron pérdidas cercanas a los $100.

Embed Por primera vez desde que lanzamos el fondo de inversión junto al Bind, el rendimiento diario fue negativo. Aun así en los últimos 30 días el rendimiento acumulado continúa siendo positivo. Seguimos trabajando para acercar los mejores instrumentos de inversión a nuestros usuarios — mercadopago (@mercadopago) 13 de agosto de 2019

Algunos no entendieron el funcionamiento y se sintieron engañados, pero lo cierto es que, como cualquier instrumento financiero, tiene un riesgo implícito.



"Mala mía por no informarme como correspondía, pero destine todos mis ahorros y hoy me sacaron mucha guita. Me voy a un plazo fijo tradicional, más seguro y con mayor tasa de interés", manifestó uno de sus usuarios en respuesta al tuit oficial de la compañía.

"Siendo que a Mercadofondos lo crearon específicamente para fomentar la inclusión financiera, deberían preparar un texto bien didáctico que repase las características del fondo y explique qué inversiones fallaron, así los sorprendidos se preparan bien para la próxima", expresó en el mismo hilo otro de los afectados.

Por su parte, el economista Ariel Setton explicó que “MercadoPago fondos en realidad es un Fondo Comun de Inversion (FCI) en t+0 -disponible de manera inmediata-, gestionado por el Banco Industrial y que invierten en activos financieros. Hay una relación directamente inversa entre tasa de interés y valor del activo en el mercado. A mayor tasa, menor el valor del activo. Ayer la tasa subió 10.4% en un día. Eso hizo caer el valor de las colocaciones actuales del fondo en el mercado secundario".

“Si tenías otras inversiones (acciones o bonos), la evolución de MercadoPago fondos es lo que menos debería haberte preocupado ayer”, concluyó el especialista.