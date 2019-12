Mujeres toman conducción del transporte de carga

Las primeras egresadas de Conductoras pasaron varias instancias. La primera, ser seleccionadas entre casi 800 aspirantes. Luego, la capacitación durante quince días hábiles con instancias teóricas y prácticas que incluyeron el manejo de diferentes tipos de transportes de carga como camiones sider, cisterna, portaconetedor, chasis y acoplado.

Conductoras es una beca otorgada por la reconocida empresa internacional Scania con la cual la firma busca cumplir el objetivo de sumar más mujeres a la industria del transporte de carga.

El curso les brindó las herramientas necesarias para poder operar un vehículo de transporte de cargas, así como también brindar un servicio de calidad, convirtiéndose en conductoras profesionales. Las clases se desarrollaron en la Fundación Profesional para el Transporte, de FADEEAC, en Escobar.

Una de las egresadas es Cecilia Adorno, con 34 años, mamá de Ivana del Cielo, de 15 años y con una bebé, Roma Kalani, que acaba de cumplir 9 meses.

El orgullo

"Vengo de familia de camioneros tanto de mi papá como de mi mamá. Tíos, primos. Criada entre camiones", detalló Adorno en diálogo con Diario Popular.

"Mi papá me manda la información para anotarme. Saqué cálculos para saber si podía dejar a mi hija con mi mamá. Cuando me dijeron que quedaba no lo podía creer. Uno siempre piensa si va a tener la suerte", recordó la mujer oriunda de Escobar, que agregó: "Tuve todo el apoyo de mi familia. A Roma la crié sola y mi familia estuvo con ella durante el curso. Ivana está chocha porque lo hice y dice ‘Mi mamá es lo más’. Está orgullosa". Además, recordó la primera vez que manejó un camión. "Fue a los 13 años en un camino por una ruta desértica. Mi papá me enseñó y me dijo ‘el motor va a pedir el cambio, el motor habla’. Y yo pensé que estaba loco. Pero prestándole atención era así", afirmó la mujer, que calificó al curso como "algo maravilloso. Todo lo que tienen de camiones escuela los manejamos todos".

Ya con el registro en mano, Cecilia Adorno logró incorporarse al staff de Scania y al momento de tomar contacto con su primera conducción con registro profesional señaló: "Con este certamen me di cuenta que encontré mi lugar en el mundo que es con los camiones. Cuando manejé recordé que mi papá movía semejantes monstruos y ahora lo estaba haciendo yo. Seguí los pasos de él y soy feliz haciéndolo".

Una de las premisas del curso fue la igualdad de género y ahora la conductora estará en un mundo casi 100% de hombres. Al respecto, reflexionó: "en nuestro país todavía tenemos tanto el pensamiento machista como el hombre que celebrar de una manera increíble por lo que logramos. Me quedo con lo positivo. Al necio dejalo en su lugar porque va a morir necio".

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Junto con Cecilia Adorno egresaron Karen Estefanía Aruta (27 años, de Maipú, Mendoza), Grecia Cobis (27, Capital Federal), Ibel Yanina Ferreira Mercau, Claudina Gilardo (26, Venado Tuerto, Santa Fe), Paulina Gómez Gatto (36, Maipú, Mendoza), Claudia Viviana San Nicola (45, Merlo, Buenos Aires), Mariana Schaab (40, Mar del Plata), Marina Sosa (27, Campana), Emilia Elisabet Stankiewich (34, Temperley), Viviana Velázquez (32, Morón) y Elisa Else (38, Rosario).

Durante la ceremonia de graduación, Andrés Leonard, CEO de Scania Argentina, aseguró: "Sentir que mediante la capacitación modificamos la vida de doce personas, le da un nuevo significado al trabajo que realizamos en Scania. Con el programa Conductoras cumplimos seis de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que adherimos este año durante la firma del Pacto Global de las Naciones Unidas, ellos son: Igualdad de género, reducción de las desigualdades, trabajo decente y crecimiento económico, alianzas para lograr los objetivos, educación de calidad y acción por el clima".

El evento contó con la presencia del director Nacional de Transporte Automotor de Cargas, Guillermo Campra, que, al dirigirse a las egresadas remarcó: "Este curso les ha cambiado la vida, pero ustedes están cambiando la Argentina", y manifestó la importancia que tiene para el Estado la temática de la inclusión laboral de mujeres en el sector del transporte.

Además, asistieron el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Mario Eliceche, y el presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, Darío Airaudo.

