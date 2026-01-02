Ni efectivo ni tarjeta: el turismo argentino elige pagar con apps durante su viaje a Brasil

La temporada de verano (diciembre–febrero) suele concentrar la mayor afluencia, y en 2024/2025 se contabilizaron 2,08 millones de viajes, un 92% más que en 2023/2024, según la agencia Noticias Argentinas. Este patrón indica que la demanda ya no se limita al pico estival, anticipando un turismo alto durante todo el año.

Las playas del sur y sudeste brasileño concentran gran parte de los viajeros. Plataformas como Despegar destacan que Río de Janeiro y Florianópolis se mantienen entre los destinos internacionales más buscados por los argentinos, tanto para vacaciones como para fin de año. Booking, por su parte, confirma que Florianópolis, Río y Mar del Plata son los destinos más elegidos para Año Nuevo.

Rio En playas como las de Río, la adopción de Pix permite a los viajeros pagar en pesos y convertir al instante a reales, superando al efectivo y a las tarjetas.

Récord turístico brasileño

Brasil alcanzó un récord histórico de turismo internacional en 2025, impulsado principalmente por argentinos. Entre enero y noviembre llegaron 9 millones de turistas, un 34% más que en 2024. Argentina fue el principal mercado emisor, con 3,1 millones de viajeros, un aumento del 82% interanual. Detrás se ubicaron Chile, Estados Unidos, Uruguay y Paraguay. El contraste con la Argentina es notable, donde la llegada de turistas extranjeros cayó 22% en 2025.

Medios de pago digitales

Cada vez más argentinos recurren a billeteras digitales en sus viajes. Según el sector, el 80,6% de los viajeros declara que Pix cubre al menos la mitad de sus gastos, y el 40,5% la utiliza casi en su totalidad. Entre quienes ya viajaron a Brasil, el 61,1% pagó con apps a través de Pix, superando al efectivo (49,1%) y a las tarjetas (45,7%).

La segunda edición del Monitor kamiPay, desarrollado por Netquest para la fintech kamiPay, confirma la adopción creciente de Pix. Lanzada en noviembre de 2020 por el Banco Central de Brasil, la plataforma permite transferencias y pagos inmediatos las 24 horas, sin intermediarios y con conversión directa de pesos a reales, eliminando costos adicionales. Esto la convierte en una herramienta especialmente atractiva para los turistas argentinos que visitan Brasil.