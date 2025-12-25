Luis Cerone, el Centinela de la aerosilla

Con un proyecto de vida -crear un pinar- se instaló en el Cerro en El Centinela con sus esposa y sus dos hijos pequeños, y juntos, poco a poco fueron convirtiendo el lugar en lo que es hoy, un punto de visita obligado, tanto por sus mÚltiples atractivos para los visitantes como por su propuesta gastronómica de excelencia, y a precios accesibles.

Un lugar en el mundo

Luis Cerone mantiene una relación muy especial con el Cerro El Centinela. Es un vínculo que va mucho más allá del emprendimiento comercial. El amor y la pasión que pone en cada cosa que hace, se nota en cada una de sus palabras cada vez que habla de ese lugar en el mundo.

image El 24 de septiembre de 2021, Luis Cerone recibió del intendente de Tandil -Miguel Ángel Lunghi- una plaqueta en reconocimiento a su aporte al desarrollo del turismo en la ciudad.

La Naturaleza es limpia

Los consejos de Luis Cerone para los turistas y visitantes de Tandil, una ciudad que para él "no tiene distancias", que invita a recorrer los lugares más característicos y descubrir paisajes de ensueño, en cada rincón. El cuidado de la Naturaleza y la importancia del ejemplo.

Dónde me metí...

Nacido y criado en Tandil, Luis Cerone creció en el seno de una familia de clase media y, actualmente, en su emprendimiento en el Complejo Cerro El Centinela emplea a 90 personas. La aventura personal y -sobre todo económica, de instalar la única aerosilla que existe en la provincia de Buenos Aires.

image La aerosilla de Cerro lEl Centinela

100 años después

Luis Cerone no trabaja pensando en cómo será recordado en la posteridad, lo hace como lo siente, siendo siempre él mismo y creyendo en sus ideales. Rodeado y apoyado por su familia, recurre al humor para describir algunas situaciones cotidianas.

Frontal y directo, Luis Cerone es consciente y esta orgulloso de sus logros, pero no necesita exhibirlos para sentirse importante.

Construye un futuro mejor para la ciudad que ama: Tandil.

Propietario de la concesión del Complejo Cerro El Centinela, de la Villa Pinar de las Sierras y del Hotel Libertador -en el centro de la ciudad- sigue apostando fuerte al futuro.

Luis Cerone es el Centinela de la aerosilla, y un gran apasionado de hacer.