Enero arranca con aumentos en el transporte público en Provincia y Ciudad de Buenos Aires

Con la tarjeta SUBE, el pasaje de colectivo pasará a costar entre $593,27 y $880,86, según la distancia recorrida y la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje de subte también registra una suba similar: la tarifa pasa de $1.206 a $1.259, mientras que el Premetro alcanza los $440,67.

Subtes febrero 24.jpg Aumentan también las tarifas de subte y Premetro en este comienzo de año

Detalle de los nuevos precios

En la Provincia de Buenos Aires, para las líneas del 200 en adelante, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros sube de $655,61 a $685,11. Para trayectos de entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa pasa de $730,42 a $763,28, mientras que el tramo de 6 a 12 kilómetros se incrementa de $786,61 a $822. En tanto, los viajes de entre 12 y 27 kilómetros tendrán un valor final de $880,86.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo hasta 3 kilómetros aumenta de $593,27 a $619,37. Los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros pasan a costar $690, mientras que los viajes de entre 6 y 12 kilómetros se ubican en $743,15. Por su parte, los trayectos de 12 a 27 kilómetros quedan fijados en $796,34.