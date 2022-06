Océanos: 8 de junio, su día a nivel mundial

Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), los océanos cubren un 70% de la superficie de la Tierra, son el hogar del 80% de vida en el planeta y generan el 50% del oxígeno que se necesita para poder vivir. Sin embargo, se encuentran en peligro por la contaminación generada por los humanos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a su vez, mencionó que en los océanos también absorben casi el 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, lo que ayuda a mitigar el calentamiento global.

credito_wwf_vincent_keefel_1_0.jpg El 90% de las grandes especies marinas sufrieron una merma en las últimas décadas.

Esta fecha fue establecida en 2008 con el objetivo de promover gestiones sostenibles de los océanos. Este año el lema es: “Revitalizar los océanos a través de la acción colectiva”.

La ONU expresó en un nuevo informe que el 90% de las grandes especies marinas sufrieron una merma en las últimas décadas y el 50% de los arrecifes de coral, que pueden contener hasta mil especies por metro cuadrado, están destruidos.

Para dejar en claro que la actividad humana es la que más contamina hay que mencionar que cada año se arrojan 13 millones de toneladas de plástico en el mar, una práctica que trae consecuencias irreparables en los hábitats marinos y afecta la seguridad de la pesca, la navegación y el turismo.

Aún hoy en día estamos a tiempo de controlar y prevenir una catástrofe por la contaminación. La prohibición de los plásticos de un solo uso y una mejor clasificación de los desechos pueden frenar la contaminación. También se pueden implementar estrategias de control basadas en leyes, políticas, tecnología y cumplimiento específico.

Para poder ayudar desde nuestro lugar podemos reducir el consumo de plástico como, por ejemplo, los sorbetes, vasos, botellas y bolsas y remplazarlos por materiales biodegradables, como bolsas de tela o envases de cartón.

Otra manera de no contaminar más es no arrojar basura en el mar ni en la playa y colaborar activamente cuando vamos a pasar el día en la arena llevando una bolsa para juntar basura a pesar de que no sea nuestra.