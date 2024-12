Ocho claves para sobrellevar el estrés de fin de año / Por Romina Atencio

Por eso, hoy quiero compartir con vos ocho claves que creo que son importantes para manejar el estrés durante esta ajetreada temporada. Tené en cuenta que lo que te voy a recomendar es para que puedas organizarte, liberar la carga mental y darte cuenta que fin de año es estresante porque así lo establecimos como sociedad... Seguro que para tu mascota, no es estresante. Es sólo una fecha mas, que nuestra programación familiar y social, nos lleva a vivirla a mil y con millones de compromisos por cumplir. Te prometo que si te tomás el tiempo para frenar y seguir estos consejos, vas a terminar el año mucho mas tranquilo.

1. Organizá tu tiempo. Una de las principales fuentes de estrés en esta época es la falta de tiempo. Tomate un momento para hacer una lista de tareas y compromisos. Priorizá lo más importante y establecé un calendario realista. Al tener un plan, tu cerebro se va a sentir más seguro y esto baja muchísimo los niveles de estrés que trae la incertidumbre sumado al miedo de olvidarme los compromisos.

2. Establecé límites. Es fácil dejarse llevar por la vorágine de invitaciones y eventos sociales. Aprendé a decir “no” cuando sea necesario. No te sientas obligado a asistir a todas las reuniones o a participar en todas las actividades. Establecé límites claros para proteger tu tiempo y energía.

3. Cuidá tu salud física. Durante el fin de año, es fundamental no descuidar tu salud. Asegurate de mantener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente. Estas prácticas no sólo mejorarán tu bienestar físico, sino que también ayudarán a reducir el estrés y la ansiedad. Siempre recomiendo desintoxicar el organismo después de las fiestas. Te recomiendo hacer una semana de cero harinas y azúcares para desinflamar y comenzar el año renovado.

4. Practicá la meditación y atención plena. La meditación y la atención plena son herramientas poderosas para manejar el estrés. Dedicá unos minutos al día a la meditación, la respiración profunda o ejercicios de relajación. Estas prácticas te ayudarán a centrarte y a encontrar la calma en medio del caos. No es necesario que profundices mucho, especialmente si no estás acostumbrado a cerrar los ojos y respirar a conciencia, pero sí unos cinco o diez minutos cada día ¡te van a ayudar muchísimo!

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

5. Conectate con tus seres queridos. El apoyo social es esencial para manejar el estrés. Dedicá tiempo a conectarte con amigos y familiares. Compartir tus sentimientos y experiencias con ellos puede proporcionarte un gran alivio. Además, disfrutar de momentos juntos puede ser una excelente manera de recordar lo que realmente importa.

6. Hacé tiempo para vos mismo. En medio de todas las actividades, no olvidés reservar tiempo para vos. Hacé algo que disfrutes, ya sea leer un libro, ver una película o dar un paseo. Cuidar de tu bienestar emocional es clave para poder afrontar los desafíos de la temporada. Nunca te olvides que sos lo más importante que tenés. Si no estamos bien, no podemos ayudar a los demás.

7. Aceptá las cosas como son. Es importante recordar que no todo tiene que ser como te lo imaginás. Es normal que surjan imprevistos y que no todo salga como lo planeaste. Acepta que todo es perfecto así como sale, con los avatares que traiga! es parte de la vida que las cosas salgan diferentes a lo planeado. Permití que las cosas fluyan sin presionarte demasiado.

8. Reflexioná y fija metas para el nuevo año. Aprovechá este tiempo para reflexionar sobre lo que lograste durante el año y las lecciones aprendidas. Establecer metas para el próximo año puede darte un sentido de propósito y motivación. Enfocate en lo que deseas alcanzar y crea un plan para hacerlo. Nunca olvides que la primera meta tiene que ver con esta pregunta: ¿Quién necesito ser para lograr lo que quiero? (si no tuvieras que cambiar nada, ya habrías logrado todo, o ¿no?) En este paso, recomiendo siempre usar herramientas como la visualización o hacer tableros de visión que te ayuden a mantenerte enfocado.

Estos ocho pasos no son magia, son recomendaciones para tener un cierre de año más saludable. El estrés de fin de año es común, pero con las estrategias adecuadas, podés manejarlo de manera efectiva. Recordá que esta época debe ser disfrutada y celebrada. Al cuidar de vos mismo y establecer límites claros, podés hacer que el final del año sea una experiencia más placentera y significativa. Si este año fue estresante, te invito a revisar cómo querés llegar fin del 2025.

¿Qué cosas podés cambiar para que no te pase lo mismo? ¿Qué cosas no te gustaron de este año y te gustaría cambiar el año que viene: salud, dinero, relaciones? ¿Podés reconocer qué parte de vos tiene que cambiar? Estas preguntas son claves para salir del lugar en el que estás y realmente transformar tu vida. Por lo pronto, comenzá por observar tu presente y disfrutar de las fiestas.

íFeliz año nuevo!