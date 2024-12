El chocolate podría dejar de usarse por precios récord del cacao

A principios de diciembre, Mondelez International, fabricante de las galletas Oreo, estuvo entre los inversores que inyectaron 4,5 millones de dólares en la 'start-up' Celleste Bio, que produce sustitutos de cacao a base de células.

Preció récord del cacao

La medida se da en un contexto de precios récord del cacao. La semana pasada, la tonelada de cacao superó por primera vez los 12.500 dólares, un máximo histórico para este producto.

"Si no cambiamos la forma de obtener el cacao, en dos décadas no tendremos chocolate", declaró a FT Michal Beressi Golomb, directora ejecutiva de Celleste Bio. Según afirmó, con el cacao de cultivo celular la industria "no tendrá que depender de la naturaleza".

Ya varias empresas del ramo pasaron a utilizar productos alternativos en su fabricación. Así, la finlandesa de confitería Fazer lanzó el año pasado una edición limitada de 'chocolate' en la que se utilizó centeno malteado y aceite de coco en lugar de cacao.

Productores de chocolate Africa M.jpg

Los motivos de la suba de precio del cacao

El origen del alza de los precios del cacao, según informó Bloomberg, es la escasez provocada por enfermedades de la planta y por condiciones climáticas extremas en África Occidental, principal productor de la materia prima.

Además, los recolectores de cacao de Costa de Marfil exigieron precios de venta más altos para el producto, ya que 80 % de ellos vive por debajo del umbral de pobreza.

Ya en marzo, los analistas de Financial Times advirtieron que el alza de precios afectaría a los chocolateros. "Si no lo han hecho ya, limitarán las pérdidas reduciendo el tamaño de las barras y subiendo los precios", dijo Paul Joules, analista de cacao de Rabobank.