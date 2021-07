Ofrecen la segunda dosis, pero es un "cuento del tío"

Increíble pero real. Cada vez son más las modalidades de robos en el marco de la pandemia del coronavirus. En las últimas horas, se dio a conocer una nueva forma en la que los estafadores electrónicos aprovechan la urgencia de millones de argentinos para darse la segunda dosis , en pos de lograr juntar dinero de forma ilícita.

El enlace llega a través del servicio de mensajería, supuestamente vinculado con la app Cuidar o desde el área de Salud, lo cual es un dato falso. Y solicitan un código que van a recibir.

Tanto desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires como de la cartera bonaerense reiteraron que la inscripción y solicitud de turnos para vacunarse se hace desde los medios oportunamente informados.

Pero, en un contexto de ansiedad por completar el esquema de vacunación frente al avance global de la variante Delta, y cuando sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay 60 mil personas que tienen ya cumplido el esquema de 12 semanas con la Sputnik V, mientras que 560 mil están a la espera del demorado componente 2, es fácil que la gente esté vulnerable y pueda caer en la trampa.

Al cliquear, la víctima recibe el "código" para completar el trámite de inoculación, pero esos seis dígitos son en realidad el paso de verificación de WhatsApp para configurar la cuenta en otro dispositivo.

Así, los ciberdelincuentes se apropian de la cuenta de WhatsApp de la víctima, que ya no puede enviar mensajes ni contactarse con ninguna de las personas que tiene agendadas. Mientras, los estafadores comienzan a enviar mensajes a esa agenda de contactos contando que tienen una urgencia y que necesitan una transferencia de dinero inmediata.

Otra modalidad

No obstante, existe otra variante de este tipo de estafa. En algunos casos, la maniobra comienza con una comunicación con la víctima a través de un llamado o un mensaje. Se le explica que ya cuenta con un turno para completar su esquema de vacunación, con cuidado de no hacer referencia a ningún laboratorio en especial y no despertar sospechas.

Luego, se le dice a la víctima que recibirá un código que debe reenviarle a la persona que se comunicó con ella para confirmar el turno. Se trata de un código de seis números que se envía a través de un mensaje de texto, el cual en realidad es el código que la app envía para poder activar la aplicación en un teléfono nuevo.

El estafador estuvo intentando ingresar a la cuenta mientras mantenía la comunicación y con estas cifras, puede activar el WhatsApp en otro dispositivo.

Aclaración

En diálogo con Todo Noticias, el secretario de Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando Banegas, sostuvo que le llegaron dudas al respecto de esta modalidad de estafa.

"La Ciudad tiene solo un número de WhatsApp, que está verificado. No sólo tiene el logo de la Ciudad, que es algo que cualquiera puede disimular, sino que tiene la tilde de que ese número está verificado por WhatsApp. Cualquier otro número es falso", explicó Banegas.

Y agregó: "Todos los avisos que damos sobre turnos son por medios escritos, por WhatsApp, SMS o email. Nosotros no estamos llamando a nadie para decirle que tenemos un turno disponible. Igual, si alguien tiene una consulta puede llamar al 147".

Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires insistieron en que "la recomendación es la misma de siempre, que se informen a través de los medios oficiales", como la página web o la app de la campaña Buenos Aires Vacunate.