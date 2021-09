Omar Suárez, amigo de Maradona, se disculpó con Mavys Álvarez

"Hoy, escuchar estas historias de Mavys, la verdad es que a mí me da muchísima pena. Me da muchísima vergüenza. Yo quería pedirle perdón, públicamente, por lo menos de mi lado, por no haber sabido ver lo que estaba sucediendo en ese momento", afirmó durante una entrevista brindada al programa "A fondo" que se emite por AméricaTevé de Miami, Estados Unidos.

Entre sus pedidos de disculpas, Suárez destacó que “eran otros tiempos, era otro país y uno vivía, por ahí, de otra manera”. Asimismo agregó: “Lamentablemente, uno no se dio cuenta de lo que realmente estaba viviendo esta mujer. Y que hoy, gracias a Dios, lo puede expresar para que no vuelva a suceder con ninguna otra chica”.

"Es muy fuerte todo lo que dice. Escuchar esto veinte años después, es como que te cambia un poco la visión de todo lo que uno tenía en ese momento. Diego era muy celoso, lo dijo Mavys, así que los momentos con ella eran muy privados. Nosotros teníamos la posibilidad de verlos en los momentos felices, cuando estábamos almorzando o cenando, cuando íbamos al Habana Club o a la playa y jugábamos al fútbol. Por ahí, vivíamos otra historia", señaló Suárez.

En medio de esta nota, Mavys le mandó un mensaje al periodista Mario Pentón en el que decía: "Le agradezco a Omar porque es el único de los que rodeaban a Diego que pensó en pedir una disculpa. Y él, realmente, siempre fue amable conmigo y con mi familia". A lo que Suárez le agradeció también a ella, por aceptar su pedido de perdón.

"Mavys tiene una familia hermosa. Yo tuve la oportunidad de conocer a su madre, a su abuela y creo que a alguno de sus tíos también. Hemos compartido cenas, hemos compartido días allí en La Pradera. Por eso decía que, por ahí, uno veía las cosas desde otro lado", dijo luego el empresario de la noche, al tiempo que explicaba que quizá no había sabido expresar esto en otras entrevistas.

"Ella era una niña con todo lo que eso significa, las ganas de crecer y de progresar. Pero también soy consciente, al igual que ella, de que este régimen cubano impulsa a muchas chicas a vivir de esta manera", justificó.

Después, el dueño de Cocodrilo subrayó su arrepentimiento y señaló que Diego Maradona sentiría lo mismo hoy si estuviera vivo. "Hoy, con el tiempo, la escucho a ella y digo: ‘¡La pucha! Estuvimos ahí y no pudimos hacer nada’. Por eso es que hoy, de todo corazón, le doy mis disculpas por no haber sabido ver”.

Según su opinión, "Diego también le hubiera pedido perdón", y explicó que "habría sentido la misma vergüenza y la pena que siento yo".