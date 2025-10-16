Perú: un gallo de pelea mató a su dueño y reavivó el debate por esta práctica

Los testigos intentaron detener la hemorragia, pero la herida resultó demasiado grave. Castillo Corzo fue trasladado al hospital provincial, donde falleció minutos después por una hemorragia masiva. Según los medios peruanos, el hecho ocurrió el domingo pasado y fue registrado en video por algunos asistentes, lo que generó gran repercusión en redes sociales.

División de opiniones

Las riñas de gallos son una tradición extendida en muchas regiones de Perú, especialmente en zonas rurales. A pesar de los cuestionamientos, el evento suele verse como parte del folclore local y una expresión cultural transmitida por generaciones. En algunos casos, incluso cuenta con respaldo de clubes organizados y permisos municipales.

Sin embargo, los organismos de protección animal insisten en que se trata de una práctica violenta tanto para los animales como para los asistentes. Argumentan que las espuelas metálicas, diseñadas para infligir daño, representan un riesgo serio y que los casos como el de Castillo Corzo evidencian la falta de control y regulación en estos eventos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1978492311375065462&partner=&hide_thread=false Hombre muere tras ser atacado por su propio gallo de pelea en Perú https://t.co/caSrkkV498



Un hombre de 55 años falleció tras ser herido por su propio gallo de pelea. El ataque le perforó la arteria femoral y provocó una rápida hemorragia que le costó la vida. pic.twitter.com/EE2LjGxWIl — RT en Español (@ActualidadRT) October 15, 2025

La Policía Nacional del Perú abrió una investigación para determinar las circunstancias del hecho y si existieron irregularidades en la organización. Mientras tanto, la muerte del hombre reactivó una discusión que divide al país entre quienes defienden la práctica como parte de su identidad cultural y quienes reclaman su prohibición definitiva.

En redes sociales, cientos de usuarios exigieron revisar las leyes sobre peleas de animales, recordando que casos como este no solo exponen el sufrimiento de los gallos, sino también el peligro que corren sus propios dueños.