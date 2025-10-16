Perú: un gallo de pelea mató a su dueño y reavivó el debate por esta práctica

Un hombre de 55 años murió tras recibir una herida profunda provocada por su propio gallo de pelea en la provincia de Barranca, Perú. El ave llevaba espuelas metálicas colocadas para el combate. El hecho volvió a poner en discusión la seguridad y legalidad de estas competencias.
Un insólito y trágico accidente sacudió a la comunidad de Barranca, en el norte de Perú. Jorge Luis Castillo Corzo, de 55 años, murió después de ser gravemente herido por su propio gallo de pelea durante una competencia local. El animal, preparado para el combate con espuelas metálicas sujetas a sus patas, le provocó un corte profundo en una pierna mientras era manipulado antes del enfrentamiento.
Los testigos intentaron detener la hemorragia, pero la herida resultó demasiado grave. Castillo Corzo fue trasladado al hospital provincial, donde falleció minutos después por una hemorragia masiva. Según los medios peruanos, el hecho ocurrió el domingo pasado y fue registrado en video por algunos asistentes, lo que generó gran repercusión en redes sociales.
Las riñas de gallos son una tradición extendida en muchas regiones de Perú, especialmente en zonas rurales. A pesar de los cuestionamientos, el evento suele verse como parte del folclore local y una expresión cultural transmitida por generaciones. En algunos casos, incluso cuenta con respaldo de clubes organizados y permisos municipales.
Sin embargo, los organismos de protección animal insisten en que se trata de una práctica violenta tanto para los animales como para los asistentes. Argumentan que las espuelas metálicas, diseñadas para infligir daño, representan un riesgo serio y que los casos como el de Castillo Corzo evidencian la falta de control y regulación en estos eventos.
La Policía Nacional del Perú abrió una investigación para determinar las circunstancias del hecho y si existieron irregularidades en la organización. Mientras tanto, la muerte del hombre reactivó una discusión que divide al país entre quienes defienden la práctica como parte de su identidad cultural y quienes reclaman su prohibición definitiva.
En redes sociales, cientos de usuarios exigieron revisar las leyes sobre peleas de animales, recordando que casos como este no solo exponen el sufrimiento de los gallos, sino también el peligro que corren sus propios dueños.
