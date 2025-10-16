Suben los colectivos en Buenos Aires: cuánto costará viajar desde noviembre

Desde el 1° de noviembre, los boletos de colectivos en CABA y la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,1%, siguiendo la fórmula mensual que ajusta por inflación más dos puntos. El boleto mínimo superará los $570 en el conurbano.
Las tarifas del transporte público volverán a aumentar en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde el 1° de noviembre, los boletos de colectivos en CABA y PBA subirán 4,1%, en línea con el esquema de actualización mensual que se calcula según el índice de inflación más dos puntos porcentuales adicionales.
En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo —para viajes de hasta 3 kilómetros— pasará de $550,30 a $572,86. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el valor será de $568,91, según los datos publicados por la Secretaría de Transporte. Aún resta que las autoridades bonaerenses formalicen el incremento, aunque el ajuste ya está previsto dentro del mecanismo vigente.
En territorio bonaerense, las nuevas tarifas quedarán de la siguiente manera:
0 a 3 km: $572,86
3 a 6 km: $638,16
6 a 12 km: $687,32
12 a 27 km: $736,53
En tanto, las líneas que operan únicamente dentro de la Ciudad, unas 31 en total, también aplicarán el aumento del 4,1%. Allí, el boleto mínimo se ubicará en $568,91, mientras que los tramos más largos llegarán hasta $731,51.
Ajustes acumulados y otros servicios
En lo que va del año, el transporte automotor acumula un alza del 54,44% en PBA y del 53,36% en CABA. En octubre, las tarifas ya habían subido un 3,9%.
Además, el subte porteño también tendrá un ajuste: el pasaje pasará de $1112 a $1157,59, y el premetro costará $405,15.
De esta forma, los viajes en colectivo volverán a sentir el impacto de la inflación, que mes a mes se refleja en los bolsillos de los usuarios del transporte público.
comentar