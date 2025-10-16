Suben los colectivos en Buenos Aires: cuánto costará viajar desde noviembre

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo —para viajes de hasta 3 kilómetros— pasará de $550,30 a $572,86. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el valor será de $568,91, según los datos publicados por la Secretaría de Transporte. Aún resta que las autoridades bonaerenses formalicen el incremento, aunque el ajuste ya está previsto dentro del mecanismo vigente.

Cuánto costará viajar desde noviembre

En territorio bonaerense, las nuevas tarifas quedarán de la siguiente manera:

0 a 3 km: $572,86

3 a 6 km: $638,16

6 a 12 km: $687,32

12 a 27 km: $736,53

En tanto, las líneas que operan únicamente dentro de la Ciudad, unas 31 en total, también aplicarán el aumento del 4,1%. Allí, el boleto mínimo se ubicará en $568,91, mientras que los tramos más largos llegarán hasta $731,51.

Ajustes acumulados y otros servicios

En lo que va del año, el transporte automotor acumula un alza del 54,44% en PBA y del 53,36% en CABA. En octubre, las tarifas ya habían subido un 3,9%.

Además, el subte porteño también tendrá un ajuste: el pasaje pasará de $1112 a $1157,59, y el premetro costará $405,15.

De esta forma, los viajes en colectivo volverán a sentir el impacto de la inflación, que mes a mes se refleja en los bolsillos de los usuarios del transporte público.