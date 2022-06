Pidieron cambiar la maestra porque es voluptuosa y distrae a la clase

Según argumentaron, el cuerpo de la maestra de preescolar -de la que no se informó su nombre- "es un problema para que sus hijos e hijas se concentren en clase".

La mujer, que se presenta en redes como @toyboxdollz se defendió de las acusaciones asegurando que cuando está al frente de sus clases utiliza otra ropa a la que se ve en las fotos de su Instagram, el cual ya tiene más de 700 mil seguidores.

"Es fácil para la mayoría de las personas descartar la cantidad de trabajo que me tomó para llegar a donde estoy hoy. Sólo conozco algunos trabajos que son tan importantes como moldear la próxima generación de mentes", se defendió.

"Algunas personas piensan que estamos hechos de piedra o que no tenemos sentimientos. Rechazan el hecho que su falta de empatía puede llevarnos a perder ingresos con los que sustentamos a nuestras familias", añadió.

La historia de "The Art Teacher", como se hace llamar, recorrió el mundo y ella posteó recientemente en su perfil: "Artista, profesora de arte, influencer, etc. He trabajado durante años para convertirme en la mujer que soy hoy. Fuerte, exitosa, amorosa, motivada, etc. Desafortunadamente, como persona influyente, es fácil para la mayoría de las personas descartar la cantidad de trabajo que tomó para llegar a donde estoy hoy".

"La mayoría de las veces solo mostramos el resultado final, por lo que la gente tiende a descartar por completo la inmensa cantidad de trabajo que tomó llegar aquí. Peor aún, algunas personas piensan que estamos hechos de piedra o que no tenemos sentimientos. Algunos incluso descartan el hecho de que su falta de empatía puede llevarnos a perder los ingresos que usamos para mantener a nuestras familias o nuestro control emocional. Sin embargo, realmente quiero alentar a todos a encontrar su paz, encontrar un lugar o estado de ser que les brinde consuelo y poner todo en ello", agrega.

"He encontrado las mías. Mi arte. El trabajo que me ha llevado a mi camino como maestro y me ha puesto en la vida de estudiantes tan INCREÍBLES. Ya sea un buen o mal día, el arte se ha convertido en mi escudo contra toda negatividad. En un mundo lleno de tanta ignorancia, elige triunfar enfatizando eso que te hace grande!", afirma la docente.

La maestra es querida y apreciada por sus alumnos y no sólo se mantiene en el cargo pese sino que aprovechó para comercializar su arte pop y una parte de las ganancias la dona para comprar materiales para seguir mejorando sus clases.