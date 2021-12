Así lo anunció el gobernador bonaerense Axel Kicillof al cumplirse un año desde que se inició el operativo de vacunación "más importante de nuestra historia" por la pandemia.

Tras explicar que Buenos Aires ya dispone de vacunación libre a partir de los 3 años para la primera y la segunda dosis pasados los cuatro meses de la última aplicación, sostuvo que después de ese tiempo los mayores de 60 años accederán a la tercera vacuna sin turno previo, comenzando por los trabajadores de la salud y las personas inmunodeprimidas.

Kicillof, dijo además que al finalizar el año, en la Provincia habrá "casi 30 millones" de personas inoculadas, tras informar que la aplicación de la primera dosis alcanza a unos 15 millones y la segunda a 13 millones.

"Anunciamos hoy la vacuna libre en tercera dosis para personas mayores de 60 años, trabajadores de la salud e inmunodeprimidos", afirmó el mandatario desde la localidad bonaerense de Avellaneda, junto al ministro de Salud Nicolás Kreplak y el intendente Alejo Chornobroff.

Según indicó Kicillof la medida se implementará "a partir de mañana", tras precisar que estará vigente "para residentes y no residentes de la Provincia y extranjeros".

ADEMÁS:

Por otra parte, no dejó de apuntar contra las críticas de la oposición, al recordar cuando se afirmaba que "la vacuna rusa era veneno" y que "la china era mala", a la vez que indicó: "Después dijeron que no llegaban las vacunas y que las vacunas de los chicos no estaban aprobadas".

Además, sostuvo: "Podemos estar acá, gracias a la vacuna. Hoy la libertad que tenemos y la posibilidad que tenemos es gracias a los hombres y mujeres que permitieron que nos estemos cuidado hoy de esta manera".

En tanto Kreplak, remarcó: "Estamos llegando a los 30 millones de aplicaciones, con 88% de población cubierta en primera dosis, 75% en segunda y 12% en tercera".

Los números son mejores a los que se manejan a nivel nacional, donde el 70 por ciento de la población tiene esquema completo de vacunación.

"Estamos vacunando a una velocidad récord", aclaró al tiempo que dijo que eso es fundamental ante la "tan temida" variante Delta y la nueva cepa proveniente en Sudáfrica. Al respecto dijo que "el 30% de los casos son de la muy contagiosa variante Ómicron".