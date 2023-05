Puerto Madryn: una pareja se filmó remando con ballenas

El usuario @paoloosta publicó una serie de videos de su acercamiento a las ballenas. Según se puede ver en el material, la pareja paseaba por el mar cuando llegaron una tras otra y se pusieron al lado de ellos.

"En Puerto Madryn hay una ley que prohíbe acercarse a menos de 300 metros de las ballenas. De esto yo me entero porque después de que apareció el video en redes sociales Prefectura me inicia un sumario porque claramente no se puede hacer", explicó Paolo en una grabación posterior acerca del episodio que vivió el 31 de agosto de 2022.

Y aclaró que "si bien son totalmente inofensivas, son mansas, la seguridad no está garantizada" cuando se trata de flotar junto a animales que pueden medir 14 metros y pesar 23.000 kilos cuando alcanzan la adultez.

Paolo contó en la entrevista con el medio Diario Rio Negro que le ofrecieron dinero para comprarle las imágenes y que él no aceptó: "El video no está en venta -explicó-. No pienso lucrar con un momento que fue una maravilla y se viralizó sin querer".

yeDU-SmRjmOQsMui.mp4 El video que compartió en TikTok el usuario @paoloosta

Pero, la concientización no quedó sólo en los protagonistas: Greenpeace Argentina utilizó el material audiovisual de la "experiencia junto a las ballenas" para pedir "protección para el Mar Argentino".

La publicación de Twitter explica "Una pareja que se encontraba sobre una tabla de stand up en Puerto Madryn, tuvo un hermoso encuentro con ballenas francas australes".

"Estos animales son una de las tantas razones por las cuales debemos proteger el Mar Argentino", consignaron en la red social. La publicación en cuestión viene acompañada está por uno de los videos que se viralizaron por TikTok.